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Haberler Trend Kahramanmaraş'taki depremin sesi tüyleri diken diken etti! Deprem olurken neden uğultulu ses gelir? 7.7'lik DEPREMİN ÜRKÜTÜCÜ SESİ DİNLE!

Kahramanmaraş'taki depremin sesi tüyleri diken diken etti! Deprem olurken neden uğultulu ses gelir? 7.7'lik DEPREMİN ÜRKÜTÜCÜ SESİ DİNLE!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yer altındaki ürkütücü sesi, Kocaeli Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından paylaşıldı. Peki, Deprem olurken neden uğultulu ses gelir? İşte detaylar.

takvim.com.tr
07.02.2023 08:45 - Son Güncelleme: 07.02.2023 08:45
Kahramanmaraş’taki depremin sesi tüyleri diken diken etti! Deprem olurken neden uğultulu ses gelir? 7.7’lik DEPREMİN ÜRKÜTÜCÜ SESİ DİNLE!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi. Öte yandan depremin yer altındaki ürkütücü sesi uzmanlar tarafından paylaşıldı. Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin gücünün 130 atom bombası büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Peki, Deprem olurken neden uğultulu ses gelir? işte detaylar ve ürkütücü ses...

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Kahramanmaraş’taki depremin sesi tüyleri diken diken etti! Deprem olurken neden uğultulu ses gelir? 7.7’lik DEPREMİN ÜRKÜTÜCÜ SESİ DİNLE!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 130 atom bombası gücünde olduğunu söyledi. Öte yandan depremin yer altındaki ürkütücü sesi Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Araştırma Görevlisi Dr. Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

Kahramanmaraş’taki depremin sesi tüyleri diken diken etti! Deprem olurken neden uğultulu ses gelir? 7.7’lik DEPREMİN ÜRKÜTÜCÜ SESİ DİNLE!

İŞTE O SES

Kahramanmaraş’taki depremin sesi tüyleri diken diken etti! Deprem olurken neden uğultulu ses gelir? 7.7’lik DEPREMİN ÜRKÜTÜCÜ SESİ DİNLE!

Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin gücünün 130 atom bombası büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kahramanmaraş’taki depremin sesi tüyleri diken diken etti! Deprem olurken neden uğultulu ses gelir? 7.7’lik DEPREMİN ÜRKÜTÜCÜ SESİ DİNLE!

Hatay-Osmaniye-Kahramanmaraş-Gaziantep kırıklar çatağında yüzyıllardır beklenen deprem M7,7 büyüklüğünde yaklaşık 130 Atom Bombası gücünde, 43 saniye süreli, 6 Şubat 2023, 5 km gibi sığda, çok etkili oluştur.

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