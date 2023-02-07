Kahramanmaraş’taki depremin sesi tüyleri diken diken etti! Deprem olurken neden uğultulu ses gelir? 7.7’lik DEPREMİN ÜRKÜTÜCÜ SESİ DİNLE!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi. Öte yandan depremin yer altındaki ürkütücü sesi uzmanlar tarafından paylaşıldı. Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin gücünün 130 atom bombası büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Peki, Deprem olurken neden uğultulu ses gelir? işte detaylar ve ürkütücü ses...