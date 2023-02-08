Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Diyarbakır, Adana, Mersin.... İL İL konaklama yerleri! ÜCRETSİZ Otel ve konaklama LİSTESİ! Depremzedeler için ücretsiz oteller nerede?

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem yaklaşık 10 ilde yıkıma neden oldu. Deprem sonrası on binlerce kişi evsiz kaldı. Bölgelerde hizmet veren konaklama tesisleri ve oteller, depremzedelere ücretsiz konaklama desteği sağladığını duyurdu. Peki, Depremzedeler için ücretsiz oteller nerede? Ücretsiz oteller hangi illerde? İşte detaylar.