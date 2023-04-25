Kafayı yedirten zeka bulmacası: 150 kişiden 2’Sİ bile bulamadı! Satranç tahtasında kaç kare var?

Bu yazıda sizlere resimdeki satranç tahtasındaki kare sayısını saymanız gereken ilginç bir zeka oyunu sunduk. Bu bulmacayı çözmek için sorunu farklı bir şekilde ve alışılmışın dışında analiz etmeniz gerekiyor. Aktif bir zihin, bu zeka oyununu saniyeler içinde çözebiliyor. Peki, satranç tahtasında kaç kare var? İşte merak edilenler!