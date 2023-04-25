Kafayı yedirten zeka bulmacası: 150 kişiden 2'Sİ bile bulamadı! Satranç tahtasında kaç kare var?
Zeka oyunları bulmacalardan biraz daha farklı oluyor. Bu zeka testinde satranç tahtasındaki kareleri saymanız gerekiyor. Sadece zeki insanlar satranç tahtasındaki kare sayısını doğru biliyor. Eğer boş zamanlarınızda beyin jimnastiği yapmayı seviyorsanız bu zeka oyunu tam size göre gelecek. Bu görselle sizlerden satranç tahtasındaki kare sayısını bulmanız isteniyor.
25.04.2023 16:25 - Son Güncelleme: 25.04.2023 16:25
Bu yazıda sizlere resimdeki satranç tahtasındaki kare sayısını saymanız gereken ilginç bir zeka oyunu sunduk. Bu bulmacayı çözmek için sorunu farklı bir şekilde ve alışılmışın dışında analiz etmeniz gerekiyor. Aktif bir zihin, bu zeka oyununu saniyeler içinde çözebiliyor. Peki, satranç tahtasında kaç kare var? İşte merak edilenler!
SATRANÇ TAHTASINDA KAÇ KARE VAR?
Yukarıdaki resimde satranç tahtasında kaç tane kare olduğunu belirlemeniz gerekiyor.
Cevap düşündüğünüz kadar basit değil, bu nedenle soruyu cevaplamadan önce satranç tahtasına dikkatlice bakmanız gerekiyor.