Kadir Suresi yerine okunacak dualar! Kadir Gecesi'nde Kadir Suresi'ni bilmeyenler ne okumalı?
Kadir Suresi'ni bilmeyen birçok kişi Kadir Suresi yerine ne okunur sorusuna cevap aramaya başladı. İşte Kadir Gecesi okunacak dualar...
16.04.2023 11:20 - Son Güncelleme: 16.04.2023 11:20
Kadir Suresi'ni bilmeyenler Kadir Gecesi'nde okunacak duaları araştırıyor. Özellikle en merak edilenlerden biri ise Kadir Suresi yerine ne okunur sorusu oldu. Peki, Kadir Gecesi'nde okunacak dualar neler? Kadir Suresi yerine hangi dualar okunur? İşte detaylar...
KADİR SURESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.