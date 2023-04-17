Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve çekilecek tesbihler nelerdir? Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Kadir Gecesi hangi ezan vakitleri arasındadır?
Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler dini yükümlülüklerini bu gece yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kuran-ı Kerim'in inmeye başladığı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bugün İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Bu önemli günde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ibadetler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve çekilecek tesbihler nelerdir? Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Kadir Gecesi hangi ezan vakitleri arasındadır? İşte detaylar...
Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler, İslam alemi için bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede araştırılmaya başlandı. 17 Nisan Pazartesi Kadir Gecesi tüm İslam alemi tarafından ibadet ve dualarla geçirilmeye başlandı. Peki, Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve çekilecek tesbihler nelerdir? Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Kadir Gecesi hangi ezan vakitleri arasındadır? İşte detaylar...
KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR
Hazreti Muhammed Kadir gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamberimiz Kadir gecesi şu duayı okurdu;
- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.
İşte okunacak dualar, çekilecek zikirler ve tesbihler;
Peygamberimizin okuduğu Kadir gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:
-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.
KADİR GECESİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELER?
-Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]
- Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.
- La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")
-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir.