RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Kadir gecesinde okunacak dualar, sureler, zikirler ve yapılacak ibadetler! Kadir Gecesi duası ARAPÇA-TÜRKÇE OKU! Peygamber Efendimizin önerdiği dua...

Kadir gecesinde okunacak dualar, sureler, zikirler ve yapılacak ibadetler! Kadir Gecesi duası ARAPÇA-TÜRKÇE OKU! Peygamber Efendimizin önerdiği dua...

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek. İşte Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve yapılması gereken ibadetler.

takvim.com.tr
16.04.2023 11:28 - Son Güncelleme: 16.04.2023 11:28
Kadir gecesinde okunacak dualar, sureler, zikirler ve yapılacak ibadetler! Kadir Gecesi duası ARAPÇA-TÜRKÇE OKU! Peygamber Efendimizin önerdiği dua...

Kadir Gecesi ibadetlerini yerine getirmek isteyenler Kadir Gecesi duaları hakkında araştırmalara başladı. Müslümanlar 17 Nisan Pazartesi Kadir Gecesi için çeşitli dua arayışlarına başladı. İşte Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilen Kadir Gecesi duası...

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Kadir gecesinde okunacak dualar, sureler, zikirler ve yapılacak ibadetler! Kadir Gecesi duası ARAPÇA-TÜRKÇE OKU! Peygamber Efendimizin önerdiği dua...

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrâhîm.
İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.
Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.
Leyletülkadri hayrün min elfişehr.
Tenezzelülmelâiketü verrûhu
fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.
Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr..

Kadir gecesinde okunacak dualar, sureler, zikirler ve yapılacak ibadetler! Kadir Gecesi duası ARAPÇA-TÜRKÇE OKU! Peygamber Efendimizin önerdiği dua...

KADİR DUASI ANLAMI

Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.

Kadir gecesinde okunacak dualar, sureler, zikirler ve yapılacak ibadetler! Kadir Gecesi duası ARAPÇA-TÜRKÇE OKU! Peygamber Efendimizin önerdiği dua...

KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR

Kadir gecesinde günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmesi tavsiye edilir. İşte Kadir Gecesi'nde okunacak dualar...

Kadir gecesinde okunacak dualar, sureler, zikirler ve yapılacak ibadetler! Kadir Gecesi duası ARAPÇA-TÜRKÇE OKU! Peygamber Efendimizin önerdiği dua...

OKUNACAK TÖVBE İSTİĞFAR DUALARINDAN BİRİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

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