RAMAZAN İMSAKİYE
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Kadir Gecesi'nde Kadir Suresi'ni bilmeyenler ne okumalı? Kadir Suresi yerine okunacak dualar!

Kadir Suresi'ni bilmeyenler Kadir Gecesi'nde okunacak duaları araştırıyor. Özellikle en merak edilenlerden biri ise Kadir Suresi yerine ne okunur sorusu oldu. Peki, Kadir Gecesi'nde okunacak dualar neler? Kadir Suresi yerine hangi dualar okunur? İşte detaylar...

takvim.com.tr
15.04.2023 18:08 - Son Güncelleme: 15.04.2023 18:08
Kadir Gecesi’nde Kadir Suresi’ni bilmeyenler ne okumalı? Kadir Suresi yerine okunacak dualar!

Kadir Suresi'ni bilmeyen birçok kişi Kadir Suresi yerine ne okunur sorusuna cevap aramaya başladı. İşte Kadir Gecesi okunacak dualar...

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Kadir Gecesi’nde Kadir Suresi’ni bilmeyenler ne okumalı? Kadir Suresi yerine okunacak dualar!

PEYGAMBERİMİZ KADİR GECESİ ŞU DUAYI OKURDU;

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

Kadir Gecesi’nde Kadir Suresi’ni bilmeyenler ne okumalı? Kadir Suresi yerine okunacak dualar!

Türkçe manası şu şekilde:

-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

Kadir Gecesi’nde Kadir Suresi’ni bilmeyenler ne okumalı? Kadir Suresi yerine okunacak dualar!

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Kadir Gecesi’nde Kadir Suresi’ni bilmeyenler ne okumalı? Kadir Suresi yerine okunacak dualar!

KADİR SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

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