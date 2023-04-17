Kadir Gecesi’nde adetli kadınlar nasıl ibadet etmeli, ne yapmalı? Kadir Gecesi’nde hayızlı kadın ne yapmalı, Kadir Suresi okuyabilir mi? Adetliyken okunabilecek dualar...

REGL IKEN OKUNACAK DUALAR!

Kandil ve mübarek gecelerde adetli kadınların nasıl ibadet edebilecekleri konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı, "Namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz, oruç tutamaz, Kabe'yi tavaf edemez, gerekmedikçe camilere giremezler" şeklindeki açıklamasına adetli kadınların, Kur'anı Kerim'e dokunması konusunda farklı dini görüşler olduğunu belirtmiş ve bu noktanın muallak olduğu ifadelerini eklemiştir. Bunların yanı sıra adetli kadınların Kur'an dinlemelerinde herhangi bir sakınca olmadığını da vurgulamıştır.