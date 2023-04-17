Kadir Gecesi'nde adetli kadınlar nasıl ibadet etmeli, ne yapmalı? Kadir Gecesi'nde hayızlı kadın ne yapmalı, Kadir Suresi okuyabilir mi? Adetliyken okunabilecek dualar...
Müslüman alemi bin aydan daha hayırlı olan, Kur'an-ı Kerim'in gökyüzüne indirildiği gece olan Kadir Gecesi'nde ibadetlerini yerine getirecek. Bu kapsamda arama motorlarında sıklıkla, "adetli kadınlar nasıl ibadet etmeli?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ramazan ayının idrak edildiği şu günlerde İslam dünyası ibadetlerini yerine getirirken adetli (hayız) kadınların ibadet edip edemeyeceği merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi'nde adetli kadınlar nasıl ibadet etmeli, ne yapmalı? Kadir Gecesi'nde hayızlı kadın ne yapmalı, Kadir Suresi okuyabilir mi? İşte merak edilenler...
Kadir Gecesi bin geceden hayırlı olduğu için ibadetle namaz ve dualarla geçirilmelidir. Peki, adetli (hayız) olan kadınlar ne yapmalı, nasıl ibadet etmeli? İşte merak edilenler...
Bunun yanında, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler (Bkz. İbn Nüceym, el-Bahr, I, 210; Aliyyü'l-kârî, Fethu bâbi'l-'inâye, I, 142; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, I, 319-320; Şirbînî, Muğnî'l-muhtâc, I, 120-121, 172).
REGL IKEN OKUNACAK DUALAR!
Kandil ve mübarek gecelerde adetli kadınların nasıl ibadet edebilecekleri konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı, "Namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz, oruç tutamaz, Kabe'yi tavaf edemez, gerekmedikçe camilere giremezler" şeklindeki açıklamasına adetli kadınların, Kur'anı Kerim'e dokunması konusunda farklı dini görüşler olduğunu belirtmiş ve bu noktanın muallak olduğu ifadelerini eklemiştir. Bunların yanı sıra adetli kadınların Kur'an dinlemelerinde herhangi bir sakınca olmadığını da vurgulamıştır.