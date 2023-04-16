Kadir Gecesi orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı nedir?

KADİR GECESİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

- Kandil gecelerinde bol bol dua ve tövbe etmek, namaz kılmak ve oruç tutmak çok faziletli ibadetleridendir. Kandil geceleri ibadetlerin Allah katında en çok kabul edildiği gecelerdendir. Kadir Gecesi'nin de kandiller arasında farklı bir yeri vardır.

- Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.