Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı nedir? Kadir Gecesi orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir?
Kadir Gecesi günü oruç tutmanın sevabı en sık aratılanlar arasında bulunuyor. Ramazan'ın 27. gecesi olan Kadir gecesinde oruç tutmanın faziletlerini sizler için derledik. Peki, Kadir Gecesi orucu ne zaman tutulur? Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı nedir? İşte detaylar...
Kadir Gecesi oruç tutacak olan milyonlarca kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı...
KADİR GECESİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER
- Kandil gecelerinde bol bol dua ve tövbe etmek, namaz kılmak ve oruç tutmak çok faziletli ibadetleridendir. Kandil geceleri ibadetlerin Allah katında en çok kabul edildiği gecelerdendir. Kadir Gecesi'nin de kandiller arasında farklı bir yeri vardır.
- Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
- Peygamber Efendimiz (sav)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
- Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.