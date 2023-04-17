KADİR GECESİ İBADETLERİ 2023! Kadir Gecesi 2 rekat namaz 1 Fatiha 7 ihlas nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Kadir Gecesi 2 rekat namazı kılınışı!

Müslüman alemi için oldukça büyük öneme sahip olan Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılır merakla araştırılmaya başlandı. 2023 yılında Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor. Bu kutsal kabul edilen gecede çekilecek zikir ve tesbihler, kılınacak namazlar, okunacak dualar gündemde sıkça araştırılıyor. Peki Kadir Gecesi'nde ne yapılır, nasıl ibadet edilir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? 2-4-12-100 rekatlık Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? İşte detaylar...