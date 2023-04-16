RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Trend Kadir Gecesi hangi dualar okunmalı? Nihat Hatipoğlu'ndan KADİR GECESİ DUASI! Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler...

Kadir Gecesi hangi dualar okunmalı? Nihat Hatipoğlu'ndan KADİR GECESİ DUASI! Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler...

Kadir Gecesi'nde okunacak dualar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Nihat Hatipoğlu tarafından Kadir Gecesi'nde okunması tavsiye edilen dua ise en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte Kadir Gecesi'ne özel dualar...

takvim.com.tr
16.04.2023 11:15 - Son Güncelleme: 16.04.2023 11:15
Kadir Gecesi hangi dualar okunmalı? Nihat Hatipoğlu’ndan KADİR GECESİ DUASI! Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler...

Nihat Hatipoğlu Kadir Gecesi duası bu mübarek gecede ibadet etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 17 Nisan 2023 günü idrak edilecek olan Kadir Gecesi için araştırmalar hızlandı. İşte Nihat Hatipoğlu'nun Kadir Gecesi duası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kadir Gecesi hangi dualar okunmalı? Nihat Hatipoğlu’ndan KADİR GECESİ DUASI! Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler...

NİHAT HATİPOĞLU'NDAN KADİR GECESİ DUASI

Kadir Gecesi hangi dualar okunmalı? Nihat Hatipoğlu’ndan KADİR GECESİ DUASI! Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler...

PEYGAMBER EFENDİMİZİN KADİR GECESİ DUASI

Hazreti Ayşe Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu duayı şöyle aktarmıştır.

Rasûlullah (sas)'e:

" 'Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?' diye sordum."

Rasûlullah'ın yanıtı:

"Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî"

Kadir Gecesi hangi dualar okunmalı? Nihat Hatipoğlu’ndan KADİR GECESİ DUASI! Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler...

KADİR GECESİ DUASI TÜRKÇE MEALİ

(Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet."

Kadir Gecesi hangi dualar okunmalı? Nihat Hatipoğlu’ndan KADİR GECESİ DUASI! Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler...

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir Gecesi Hacet namazı kılınabilir. Kadir Gecesi Hacet namazının kılınışı da şöyledir:

1. rekatta: 1 Fatiha, 3 kadir suresi ve İhlas suresi okunur
2. rekatta: 1 Fatiha, 3 İhlas suresi
3. rekatta : 1 Fatiha 3 Kadir suresi
4. rekatta : 1 Fatiha 3 ihlası şerif okunur.

SON DAKİKA