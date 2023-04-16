Kadir Gecesi hangi dualar okunmalı? Nihat Hatipoğlu’ndan KADİR GECESİ DUASI! Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler...

Nihat Hatipoğlu Kadir Gecesi duası bu mübarek gecede ibadet etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 17 Nisan 2023 günü idrak edilecek olan Kadir Gecesi için araştırmalar hızlandı. İşte Nihat Hatipoğlu'nun Kadir Gecesi duası...