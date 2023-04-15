Kadir Gecesi duası ARAPÇA-TÜRKÇE OKU! Kadir gecesinde okunacak dualar, sureler, zikirler ve yapılacak ibadetler! Peygamber Efendimizin önerdiği dua...
Kadir Gecesi ibadetlerini yerine getirmek isteyenler Kadir Gecesi duaları hakkında araştırmalara başladı. Müslümanlar 17 Nisan Pazartesi Kadir Gecesi için çeşitli dua arayışlarına başladı. İşte Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilen Kadir Gecesi duası...
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek. İşte Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve yapılması gereken ibadetler...
KADİR DUASI ANLAMI
Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.
KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR
Kadir gecesinde günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmesi tavsiye edilir. İşte Kadir Gecesi'nde okunacak dualar...
OKUNACAK TÖVBE İSTİĞFAR DUALARINDAN BİRİ ŞU ŞEKİLDEDİR:
"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."