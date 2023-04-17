Kadir Gecesi 2-4-12-100 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler! KADİR GECESİ İBADETLERİ 2023!
Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 tarihinde Pazartesi (bugün) idrak edilecek. 11 ayın sultanı Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler, zikirler, kılınacaz namazlar, okunacak dualar gündeme geldi. İnternet arama motorlarında 'Kadir Gecesi 2-4-12-100 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?'' soruları sıkça araştırılıyor. İşte Kadir Gecesi ibadetleri...
Müslüman alemi için oldukça büyük öneme sahip olan Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılır merakla araştırılmaya başlandı. 2023 yılında Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor. Bu kutsal kabul edilen gecede çekilecek zikir ve tesbihler, kılınacak namazlar, okunacak dualar gündemde sıkça araştırılıyor. Peki Kadir Gecesi'nde ne yapılır, nasıl ibadet edilir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? 2-4-12-100 rekatlık Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? İşte detaylar...
KADİR GECESİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER
Tesbih-i Tercih: "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" şeklinde çekilen bu tesbih, Kadir Gecesi'nde sıkça tercih edilen bir zikirdir. Anlamı ise şu şekildedir: "Allah'ı tenzih ederim, Hamd Allah'a mahsustur, O'ndan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür."
Esma-ül Hüsna Zikri: Kadir Gecesi'nde Allah'ın güzel isimlerini zikretmek de sıkça tercih edilen bir ibadettir. "Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gaffar" gibi Allah'ın isimlerini zikrederek manevi bir huzur elde etmeye çalışabilirsiniz.
Dua Zikirleri: Kadir Gecesi'nde Allah'a dua etmek de önemli bir ibadettir. "Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina azaben-nar" gibi dualarla Allah'a yakarışta bulunabilir ve dilediğiniz dileklerde bulunabilirsiniz.
Kur'an-ı Kerim Okuma: Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim okumak da önemli bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'i hatim etmek, sureler okumak ve anlamını anlamak suretiyle ibadetlerinizi artırabilirsiniz.