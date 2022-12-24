Kadınlar saçlarınızı en çok böyle seviyor! Saçı bu model olanlara bayılıyorlar.... Erkekler buraya!
Her kadının sevdiği saç modeli farklı olsa da temelde ortak noktaları bulunuyor. İşte kadınların en sevdiği erkek saç modelleri...
Erkeğin makyajı saçıdır diye boşuna dememişler. Birçok kadın katıldığı anketlerde erkeğin ilk saçına baktığını ifade ediyor. Bu nedenle kendinizi baştan yaratmak ve yakışıklı bir imaj kazanmak için işe saçlarınızdan başlamalısınız. Yıllara göre değişen modayla birlikte saç kesim tarzları da değişiyor. Fakat sizin için derlediğimiz bu saç modelleri kadınların en sevdikleri arasında yer alıyor. İşte size karizma katarak baştan aşağı değişmenizi sağlayacak erkek saç modelleri...
ÜÇ NUMARA
Yüz şekli uygun olan erkekler bu modeli kesinlikle denemeliler! Çünkü bu tip saç modeli, yüzü direk ortaya çıkarır ve dikkat çekici bir ifade kazandırır. Üç numara saç modeline sahip olan erkeklerin kadınlara fazlasıyla çekici ve seksi göründüğünü söyleyelim! Modeli uygulamak için, işinin ehli bir kuaför bulmak yeterli olacaktır. Sonraki günlerde tek yapılması gereken saçı yıkamak ve kurutmak. Saç kısa da olsa yıkanmada kullanılan şampuanın önemli olduğu unutulmamalı.