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Kadınlar saçlarınızı en çok böyle seviyor! Saçı bu model olanlara bayılıyorlar.... Erkekler buraya!

Her kadının sevdiği saç modeli farklı olsa da temelde ortak noktaları bulunuyor. İşte kadınların en sevdiği erkek saç modelleri...

takvim.com.tr
24.12.2022 10:08 - Son Güncelleme: 24.12.2022 10:08
Kadınlar saçlarınızı en çok böyle seviyor! Saçı bu model olanlara bayılıyorlar.... Erkekler buraya!

Erkeğin makyajı saçıdır diye boşuna dememişler. Birçok kadın katıldığı anketlerde erkeğin ilk saçına baktığını ifade ediyor. Bu nedenle kendinizi baştan yaratmak ve yakışıklı bir imaj kazanmak için işe saçlarınızdan başlamalısınız. Yıllara göre değişen modayla birlikte saç kesim tarzları da değişiyor. Fakat sizin için derlediğimiz bu saç modelleri kadınların en sevdikleri arasında yer alıyor. İşte size karizma katarak baştan aşağı değişmenizi sağlayacak erkek saç modelleri...

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Kadınlar saçlarınızı en çok böyle seviyor! Saçı bu model olanlara bayılıyorlar.... Erkekler buraya!

MODERN KISA SAÇ

Kısa saçların getirdiği modern ve bakımlı görüntü, kadınların ilgisini oldukça çekiyor. Kadınların en favori saç şekli olan kısa ve bakımlı saçlara kuaförde sahip olunabileceği gibi, bir saç traş makinesi yardımıyla evde de yapılabilir.

Kadınlar saçlarınızı en çok böyle seviyor! Saçı bu model olanlara bayılıyorlar.... Erkekler buraya!

ÜÇ NUMARA

Yüz şekli uygun olan erkekler bu modeli kesinlikle denemeliler! Çünkü bu tip saç modeli, yüzü direk ortaya çıkarır ve dikkat çekici bir ifade kazandırır. Üç numara saç modeline sahip olan erkeklerin kadınlara fazlasıyla çekici ve seksi göründüğünü söyleyelim! Modeli uygulamak için, işinin ehli bir kuaför bulmak yeterli olacaktır. Sonraki günlerde tek yapılması gereken saçı yıkamak ve kurutmak. Saç kısa da olsa yıkanmada kullanılan şampuanın önemli olduğu unutulmamalı.

Kadınlar saçlarınızı en çok böyle seviyor! Saçı bu model olanlara bayılıyorlar.... Erkekler buraya!

DAVİD BECKHAM SAÇI

Hem derli toplu hem de genç ve havalı. Direk arkaya ya da sağ-sola tarayınca da çok iyi duruyor.

Kadınlar saçlarınızı en çok böyle seviyor! Saçı bu model olanlara bayılıyorlar.... Erkekler buraya!

DAĞINIK SAÇLAR

Yataktan yeni çıkmış gibi görünen saçlar, kadınların erkeklere daha tutkulu bakmasını sağlar. Öyle ki ellerini erkeklerin dağınık saçlarınızda gezdirmemek için kendilerini zor tutabilirler desek yalan olmaz.

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