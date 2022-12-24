Kadınlar saçlarınızı en çok böyle seviyor! Saçı bu model olanlara bayılıyorlar.... Erkekler buraya!

ÜÇ NUMARA

Yüz şekli uygun olan erkekler bu modeli kesinlikle denemeliler! Çünkü bu tip saç modeli, yüzü direk ortaya çıkarır ve dikkat çekici bir ifade kazandırır. Üç numara saç modeline sahip olan erkeklerin kadınlara fazlasıyla çekici ve seksi göründüğünü söyleyelim! Modeli uygulamak için, işinin ehli bir kuaför bulmak yeterli olacaktır. Sonraki günlerde tek yapılması gereken saçı yıkamak ve kurutmak. Saç kısa da olsa yıkanmada kullanılan şampuanın önemli olduğu unutulmamalı.