JGK Jandarma Sözleşmeli Uzman Erbaş atama sonuçları belli oldu mu? Jandarma tayinleri ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı e-Devlet JGK atama listesi!

Ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar 2022 yılı KPSS puanı ile başvuru yapabilecekler. KPSS puanı olmayan ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacak. İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylar için KPSS puanı aranmayacak ve başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaklar.