JGK Jandarma Sözleşmeli Uzman Erbaş atama sonuçları belli oldu mu? Jandarma tayinleri ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı e-Devlet JGK atama listesi!
Jandarma atama sonuçları hakkında son zamanlarda yoğun bir şekilde aramalar yapılmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı, 500 sözleşmeli uzman erbaş kadrosunu bünyesine katacağını duyurmuştu. Bu duyuru sonrasında başvuru sonuçları ve atama tarihleri merak edilmeye başlandı. Peki, 2023 yılında Jandarma tayinleri ne zaman açıklanacak? JGK Jandarma Sözleşmeli Uzman Erbaş atama sonuçları belli oldu mu? Mayıs ayı e-Devlet atama listesi açıklandı mı?
Jandarma atama sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı'na 500 lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli) sözleşmeli uzman erbaş alınacağı duyurulmuştu. Başvurular 11 Mayıs'ta sona erdi. Peki, Jandarma tayinleri ne zaman açıklanacak 2023? JGK Jandarma Sözleşmeli Uzman Erbaş atama sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar...
Ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar 2022 yılı KPSS puanı ile başvuru yapabilecekler. KPSS puanı olmayan ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacak. İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylar için KPSS puanı aranmayacak ve başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaklar.
Başvuru şartlarına ilişkin bilgilere "https://vatandas.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet sitelerinde yayımlanacak olan "2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini Kılavuzu"ndan ulaşılabilecek.
2023 JANDARMA ATAMA LİSTESİ YAYIMLANDI MI?
Jandarma Genel Komutanlığı atama ve terfi kararları listesi henüz yayımlanmadı. Atama listesinin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.