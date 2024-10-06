Jet hızında bel incelten formül! Ünlü diyetisyen açıkladı: "1 fincanı bile göbek yağını uzak tutabilir"

Diyetisyenler, yeşil çay, elma sirkesi, kahve ve zencefil çayı gibi içeceklerin sabahları tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını desteklediğini belirtiyor. Sağlıklı beslenme ve egzersizle desteklendiğinde bu içecekler kilo verme sürecini hızlandırabilir.

1. Yeşil Çay: Metabolizmayı Ateşleyen Doğal Mucize Diyetisyen Amy Goodson, yeşil çayın içerdiği epigallocatechin gallate (EGCG) adlı bileşenin yağ yakımını hızlandırmada etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle egzersiz sırasında metabolizmayı ateşleyerek yağ yakım sürecini hızlandırdığı bilinen bu bileşen, kahvaltıda ya da sabah kahvesi yerine tüketildiğinde vücudunuzun enerji harcamasını artırabilir.