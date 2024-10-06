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Jet hızında bel incelten formül! Ünlü diyetisyen açıkladı: "1 fincanı bile göbek yağını uzak tutabilir"

Kilo vermek isteyenler için bazen küçük değişiklikler bile büyük farklar yaratabilir. Diyetisyenler, sabahları tüketilen bazı içeceklerin vücut metabolizmasını hızlandırdığını ve yağ yakımını desteklediğini belirtiyor. Üstelik bu içecekler sadece bel bölgesinde değil vücudun farklı noktalarındaki yağların da erimesine katkıda bulunuyor. İşte kilo vermek isteyenlerin sabah rutinine mutlaka eklemesi gereken o mucizevi içecekler ve faydaları...

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 15:59 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 10:57
Jet hızında bel incelten formül! Ünlü diyetisyen açıkladı: 1 fincanı bile göbek yağını uzak tutabilir

Diyetisyenler, yeşil çay, elma sirkesi, kahve ve zencefil çayı gibi içeceklerin sabahları tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını desteklediğini belirtiyor. Sağlıklı beslenme ve egzersizle desteklendiğinde bu içecekler kilo verme sürecini hızlandırabilir.

Jet hızında bel incelten formül! Ünlü diyetisyen açıkladı: 1 fincanı bile göbek yağını uzak tutabilir

1. Yeşil Çay: Metabolizmayı Ateşleyen Doğal Mucize

Diyetisyen Amy Goodson, yeşil çayın içerdiği epigallocatechin gallate (EGCG) adlı bileşenin yağ yakımını hızlandırmada etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle egzersiz sırasında metabolizmayı ateşleyerek yağ yakım sürecini hızlandırdığı bilinen bu bileşen, kahvaltıda ya da sabah kahvesi yerine tüketildiğinde vücudunuzun enerji harcamasını artırabilir.

Jet hızında bel incelten formül! Ünlü diyetisyen açıkladı: 1 fincanı bile göbek yağını uzak tutabilir

Goodson, "Yeşil çaydaki kafein de hafif bir uyarıcı etkisiyle kalori yakımını daha da artırıyor. Yapılan araştırmalar, EGCG ve kafein kombinasyonunun depolanmış göbek yağlarının parçalanmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor." şeklinde konuşuyor. Eğer göbek bölgesinde yağlanmadan şikayetçiyseniz sabahları bir fincan yeşil çay içmek harika bir başlangıç olabilir.

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