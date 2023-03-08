Japon uzman Moriwaki duyurdu: İSTANBUL'DA ZEMİNDE SIVILAŞMA OLAN İLÇELER! Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane...
Maraş merkezli meydana gelen asrın felaketi sonrası gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki de İstanbul'un taşınmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul'da zeminde sıvılaşma olan ilçeler hangileri? İşte ilçe ilçe liste...
İstanbul depremi hakkında aramalar günden güne artıyor. Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da zeminde sıvılaşma olan bölgelerde güçlendirme yapılmasının şart olduğunu söyledi. Moriwaki, "Eski Atatürk Havalimanı bölgesi, Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece'nin zeminleri iyi değil. Buraların zemini Hatay'daki gibi." ifadelerine yer verdi. Peki, İstanbul'da zeminde sıvılaşma olan ilçeler hangileri? İstanbul'da riskli ilçeler hangileri? İşte merak edilenler!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 1.5 milyon konutun dönüştürüleceğini açıklarken bu binaların iki rezerv alana taşıyacaklarının altını çizdi.
Bakan Murat Kurum: ''İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu 2 rezerv alana taşıyacağız''
"PLANLARIMIZI TAMAMLADIK"
Bakan Murat Kurum "İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölüm var. Bunlardan acilen dönüşmesi gereken 300 bininin dönüşmesi için şu an İstanbul'da sadece bakanlığımızın devam ettirdiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. O riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz rezerv alanları var.
Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki de İstanbul'un taşınmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.