Japon bilim adamları açıkladı! Baş ucunuza limon koyun! Sabah uyandığınızda olanlara inanamayacaksınız...

Limon, doğanın en güçlü meyvelerinden biridir. Antibakteriyel ve antiviral özelliklerin yanı sıra birçok besin maddesi ile doludurlar. Muhtemelen zaten limonla yemek pişiriyorsunuz veya limonu suya ve çaya ekliyorsunuz, ancak yatağınızın yanına dilimlenmiş bir limon koymanın size birçok sağlık yararı sağlayabileceğini biliyor muydunuz? Japon bilim adamlarına göre başucunuza dilimlediğiniz limon hayatınızı olumlu yönde etkileyecek. İşte başucuna limon koymanın faydaları...