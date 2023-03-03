İzmir, Manisa'da büyük deprem olur mu? Naci Görür'den 7.4 uyarısı: 'Eskişehir, Ankara, İzmir, İstanbul...' Büyük deprem kapıda mı?
Çok sayıda can kaybının yaşandığı Maraş ve Hatay'daki depremlerin ardından gözler uzman açıklamalarına çevrildi. Vatandaşlar kendi yaşadığı illerde büyük deprem olup olmayacağını sorguluyor. Marmara depremi için uyarılar peş peşe gelirken Naci Görür, son açıklamasında büyük deprem beklenen illeri saydı. Görür, o illerde 7,4 şiddetinde deprem olabileceğini söyledi. İşte tüm açıklamalar haberimizde!
03.03.2023 18:18 - Son Güncelleme: 03.03.2023 18:18
Büyük depremin yakın olduğu açıklamaları vatandaşlar üzerinde büyük tedirginliğe neden oldu. Öte yandan aktif fay hatlarının üzerinde bulunan ülkemizde gündeme gelen birçok uyarı da Prof. Dr. Naci Görür'e ait.
NACİ GÖRÜR'DEN 7.4'LÜK DEPREM UYARISI!
Prof. Dr. Naci Görür katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marmara Denizi ve Erzincan, Tunceli bölgesine dikkat çekerek uyarılar yaptı. İşte Görür'ün açıklamaları...