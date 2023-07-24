İzmir Antalya Mersin Muğla: denize girenler bir daha düşünün! Siyanürden 100 kat daha zehirli! Soktuğunu sakat bırakıyor 🌊🚫🐍

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, dünyada zengin bir sucul biyoçeşitliliğe sahip Türkiye'nin bu değerlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında, gerek denizlerimizde gerekse iç sularımızdaki balıklar, biyolojik özellikleri, yaşam alanları ve rezervleri ile ilgili "Kırmızı Liste" oluşturularak zengin sucul canlılığın devamı için gereken tedbirler alınacak.