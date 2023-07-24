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İzmir Antalya Mersin Muğla: denize girenler bir daha düşünün! Siyanürden 100 kat daha zehirli! Soktuğunu sakat bırakıyor 🌊🚫🐍

Tehlikeli balık alarmı! Hava sıcaklığındaki artışlar ve ekosistemde yaşanan alarm verici değişimler denizleri de vuruyor. Denizlerde adeta cirit atan, zehri siyanürden tam 100 kat daha beter olan o balık tedirginlik yaratıyor. Aralarında sadece 4 cm boyunda olmasına rağmen soktuğu kişiyi ölüme bile götüren tehlikeli balıklar da yer alıyor. Bu istilacı balıklar denizlerdeki diğer canlıları ve insanlar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, bu istilacı türler için uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2023, 23:10 Güncelleme 24 Temmuz 2023, 23:10
İzmir Antalya Mersin Muğla: denize girenler bir daha düşünün! Siyanürden 100 kat daha zehirli! Soktuğunu sakat bırakıyor 🌊🚫🐍 1

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, denizlerdeki istilacı balık türlerine karşı harekete geçti.

İzmir Antalya Mersin Muğla: denize girenler bir daha düşünün! Siyanürden 100 kat daha zehirli! Soktuğunu sakat bırakıyor 🌊🚫🐍 2

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DENİZ VE İÇ SULARIMIZDAKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI AMACIYLA YENİ BİR PROJE BAŞLATIYOR

Proje kapsamında tatlısu ve deniz balıkları, biyolojik özellikleri ve yaşam alanlarının yer aldığı kırmızı liste oluşturularak alınması gereken tedbirler hayata geçirilecek.

İzmir Antalya Mersin Muğla: denize girenler bir daha düşünün! Siyanürden 100 kat daha zehirli! Soktuğunu sakat bırakıyor 🌊🚫🐍 3

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, dünyada zengin bir sucul biyoçeşitliliğe sahip Türkiye'nin bu değerlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında, gerek denizlerimizde gerekse iç sularımızdaki balıklar, biyolojik özellikleri, yaşam alanları ve rezervleri ile ilgili "Kırmızı Liste" oluşturularak zengin sucul canlılığın devamı için gereken tedbirler alınacak.


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