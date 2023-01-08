İşte 2023'te kalbi paramparça olacak burçlar... Pürüpak kalbe sahip bu burçları sakın üzmeyin! Onlar iyi ama çevresi kötü!

2023 yılının en saf kalpli burçları belli oldu. Bu burçlar sene içerisinde bir noktada oldukça kırılacak. Fakat hemen endişelenmeyin. Gelecek olana hazırlıklı olup gözlerinizi dört açarsanız kimse size bir şey yapamayacak. Astrologlar özellikle ilişki içerisinde olan bu burçlar için uyarılarda bulundu. İşte 2023'ün ponçik ama çevresi kötü olan talihsiz burçları...