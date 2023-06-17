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Haberler Trend İstanbullulara uyarı yapıldı! Pazartesi ÖNLEM ALIN saat 06:00'da başlayacak 24 saat sürecek: Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Avcılar ve Büyükçekmece....

İstanbullulara uyarı yapıldı! Pazartesi ÖNLEM ALIN saat 06:00'da başlayacak 24 saat sürecek: Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Avcılar ve Büyükçekmece....

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa Yakası'ndaki bazı bölgelere 19 Haziran Pazartesi günü saat 06.00 ile 20 Haziran Salı günü saat 06.00 arasında 24 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu. Bu bölgeler arasında Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Avcılar ve Büyükçekmece yer alıyor.

17.06.2023 13:01 - Son Güncelleme: 17.06.2023 13:02
İstanbullulara uyarı yapıldı! Pazartesi ÖNLEM ALIN saat 06:00’da başlayacak 24 saat sürecek: Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Avcılar ve Büyükçekmece....

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Terkos-İkitelli İsale Hattı'nın tamamlandığı ve bu hattın hizmete alınmasıyla İkitelli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağı belirtildi. Yeni hattın İstanbul'un içme suyu sistemine entegrasyonunun sağlanması için gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle söz konusu bölgelere su verilemeyeceği bildirildi.

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İstanbullulara uyarı yapıldı! Pazartesi ÖNLEM ALIN saat 06:00’da başlayacak 24 saat sürecek: Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Avcılar ve Büyükçekmece....

Bu durum, bölgenin içme suyu ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan İkitelli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin daha etkin şekilde faaliyet gösterebilmesi ve su temininde yaşanan sorunların çözülmesi amacıyla gerçekleştirilen bir çalışma olduğu vurgulandı.

İstanbullulara uyarı yapıldı! Pazartesi ÖNLEM ALIN saat 06:00’da başlayacak 24 saat sürecek: Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Avcılar ve Büyükçekmece....

Esenyurt'ta Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent mahalleleri;

İstanbullulara uyarı yapıldı! Pazartesi ÖNLEM ALIN saat 06:00’da başlayacak 24 saat sürecek: Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Avcılar ve Büyükçekmece....

Başakşehir'de Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp mahalleleri;

İstanbullulara uyarı yapıldı! Pazartesi ÖNLEM ALIN saat 06:00’da başlayacak 24 saat sürecek: Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Avcılar ve Büyükçekmece....

Arnavutköy'de Yassıören, Yeşil Bayır, Ömerli, Deliklikaya, Dursunköy, Hadımköy, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Atatürk, Baklalı, Bolluca, Boyalık, Durusu, Fatih, Hacımaşlı, Haraçcı, Hicret, Karaburun, Mavigöl, Mehmet Akif, Mareşal Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal, Nene Hatun, Sazlı Bosna, Taşoluk, Tayakadın, Terkos, Yavuz Selim, Yunus Emre, Yeniköy, Çilingir, İmrahor ve İslambey mahalleleri;

İstanbullulara uyarı yapıldı! Pazartesi ÖNLEM ALIN saat 06:00’da başlayacak 24 saat sürecek: Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Avcılar ve Büyükçekmece....

Çatalca'da Nakkaş, Kızılcaali ve Bahşayiş mahalleleri.

Avcılar'da Tahtakale ve Yeşilkent mahalleleri.

Büyükçekmece'de Karaağaç Mahallesi."

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