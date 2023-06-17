İstanbullulara uyarı yapıldı! Pazartesi ÖNLEM ALIN saat 06:00’da başlayacak 24 saat sürecek: Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Avcılar ve Büyükçekmece....

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Terkos-İkitelli İsale Hattı'nın tamamlandığı ve bu hattın hizmete alınmasıyla İkitelli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağı belirtildi. Yeni hattın İstanbul'un içme suyu sistemine entegrasyonunun sağlanması için gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle söz konusu bölgelere su verilemeyeceği bildirildi.