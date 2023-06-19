İstanbullulara uyarı yapıldı! Bugün ÖNLEM ALIN saat 06:00’da başlayacak 24 saat sürecek: Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Avcılar ve Büyükçekmece....

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaptığı bir açıklama ile Terkos-İkitelli İsale Hattı'nın tamamlandığını duyurdu. Bu önemli altyapı projesinin tamamlanmasıyla birlikte İkitelli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin tam kapasiteyle faaliyete geçeceği belirtildi. Ancak, yeni hattın İstanbul'un içme suyu sistemine entegrasyonunun sağlanabilmesi için bazı çalışmaların yapılması gerektiği ve bu süreçte söz konusu bölgelere su temininin mümkün olmayacağı ifade edildi.