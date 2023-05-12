İstanbullulara uyarı yapıldı! Bugün için önlem alın saat 09:00'da başladı 17:00'ye kadar sürecek: Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir....
İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık ili olmasıyla bilinirken, yarın yaşanacak olan planlı elektrik kesintileri konusunda İstanbullulara önemli bir duyuru yapıldı. 12 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan kesintiler, şehir genelinde etkili olacak ve hayatı olumsuz etkileme potansiyeline sahip. Elektrik kesintilerinin ilçe bazında ayrıntıları ve kesinti süreleri ise şu şekilde.
12.05.2023 13:59 - Son Güncelleme: 12.05.2023 14:00
İstanbul genelindeki ilçelerde kesinti yaşanacak ve bu durum hayatı olumsuz etkileyebilir. İşte detaylar:
Bu kadar yoğun bir nüfusun yaşadığı İstanbul'da elektrik kesintileri, günlük hayatı ciddi şekilde etkileyebilmektedir.