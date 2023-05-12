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Haberler Trend İstanbullulara uyarı yapıldı! Bugün için önlem alın saat 09:00'da başladı 17:00'ye kadar sürecek: Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir....

İstanbullulara uyarı yapıldı! Bugün için önlem alın saat 09:00'da başladı 17:00'ye kadar sürecek: Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir....

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık ili olmasıyla bilinirken, yarın yaşanacak olan planlı elektrik kesintileri konusunda İstanbullulara önemli bir duyuru yapıldı. 12 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan kesintiler, şehir genelinde etkili olacak ve hayatı olumsuz etkileme potansiyeline sahip. Elektrik kesintilerinin ilçe bazında ayrıntıları ve kesinti süreleri ise şu şekilde.

takvim.com.tr
12.05.2023 13:59 - Son Güncelleme: 12.05.2023 14:00
İstanbullulara uyarı yapıldı! Bugün için önlem alın saat 09:00’da başladı 17:00’ye kadar sürecek: Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir....

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık ili olarak bilinirken, bugün itibarıyla uzun süreli bir elektrik kesintisi yaşanacağı uyarısı yapıldı. 9 Mayıs Salı günü için duyurulan bu kesintinin 10 saatten fazla süreceği belirtiliyor.

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İstanbullulara uyarı yapıldı! Bugün için önlem alın saat 09:00’da başladı 17:00’ye kadar sürecek: Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir....

İstanbul genelindeki ilçelerde kesinti yaşanacak ve bu durum hayatı olumsuz etkileyebilir. İşte detaylar:

İstanbullulara uyarı yapıldı! Bugün için önlem alın saat 09:00’da başladı 17:00’ye kadar sürecek: Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir....

Güncel verilere göre İstanbul, yaklaşık 15 milyon nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık şehri konumunda bulunuyor.

İstanbullulara uyarı yapıldı! Bugün için önlem alın saat 09:00’da başladı 17:00’ye kadar sürecek: Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir....

Bu kadar yoğun bir nüfusun yaşadığı İstanbul'da elektrik kesintileri, günlük hayatı ciddi şekilde etkileyebilmektedir.

İstanbullulara uyarı yapıldı! Bugün için önlem alın saat 09:00’da başladı 17:00’ye kadar sürecek: Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir....

Bugün için birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı bilgisi paylaşıldı.

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