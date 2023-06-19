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Haberler Trend İstanbullulara peş peşe uyarı geldi! Bugün başladı! Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş ve Büyükçekmece'de oturanlar dikkat!

İstanbullulara peş peşe uyarı geldi! Bugün başladı! Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş ve Büyükçekmece'de oturanlar dikkat!

BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.), İstanbul'da 19 Haziran 2023 Pazartesi günü planlı ve bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleleri açıkladı. Bu kesintiler, belirli bölgelerdeki elektrik şebekesinin iyileştirilmesi ve bakımının yapılması amacıyla gerçekleştirilecektir.

takvim.com.tr
19.06.2023 11:19 - Son Güncelleme: 19.06.2023 11:19
İstanbullulara peş peşe uyarı geldi! Bugün başladı! Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş ve Büyükçekmece’de oturanlar dikkat!

Elektrik kesintilerinin süresi ve detayları ise ilçe ve mahalle bazında belirlenecektir. BEDAŞ, kesinti süresini en aza indirmek ve vatandaşların etkilenme süresini minimize etmek için gerekli çalışmaları yapıyor.

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İstanbullulara peş peşe uyarı geldi! Bugün başladı! Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş ve Büyükçekmece’de oturanlar dikkat!

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler şunlardır:

Arnavutköy
Ataşehir
Avcılar
Bağcılar

İstanbullulara peş peşe uyarı geldi! Bugün başladı! Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş ve Büyükçekmece’de oturanlar dikkat!

Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa

İstanbullulara peş peşe uyarı geldi! Bugün başladı! Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş ve Büyükçekmece’de oturanlar dikkat!

Beşiktaş
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece

İstanbullulara peş peşe uyarı geldi! Bugün başladı! Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş ve Büyükçekmece’de oturanlar dikkat!

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