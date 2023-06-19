İstanbullulara peş peşe uyarı geldi! Bugün başladı! Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş ve Büyükçekmece'de oturanlar dikkat!
BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.), İstanbul'da 19 Haziran 2023 Pazartesi günü planlı ve bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleleri açıkladı. Bu kesintiler, belirli bölgelerdeki elektrik şebekesinin iyileştirilmesi ve bakımının yapılması amacıyla gerçekleştirilecektir.
19.06.2023 11:19 - Son Güncelleme: 19.06.2023 11:19
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler şunlardır: