İstanbullular için uyarı yapıldı! O saat aralığı için tedbir alın! Saat 09.00’da başlayacak 17.30’a kadar sürecek! Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan....

İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en yoğun nüfuslu şehri olması nedeniyle elektrik tüketiminin en yoğun olduğu bölgelerden biridir. Şehirde yaşanan elektrik kesintileri, birçok farklı nedenden kaynaklanabiliyor. 16 milyon kişinin yaşadığı şehirle ilgili planlı kesinti listesi paylaşıldı. 17 Mayıs Çarşamba günü o ilçelerde kısa süreli bir kesinti yaşanacak.