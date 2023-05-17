İstanbullular için uyarı yapıldı! O saat aralığı için tedbir alın! Saat 09.00'da başlayacak 17.30'a kadar sürecek! Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan....
Elektrik kesintileri genellikle planlanmış bakım çalışmaları, altyapı iyileştirmeleri veya acil durumlar gibi bir dizi nedenden kaynaklanabiliyor. Bu tür durumlar günler öncesinde duyuruluyor. İstanbul'da 17 Mayıs tarihinde bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı öğrenildi.
İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en yoğun nüfuslu şehri olması nedeniyle elektrik tüketiminin en yoğun olduğu bölgelerden biridir. Şehirde yaşanan elektrik kesintileri, birçok farklı nedenden kaynaklanabiliyor. 16 milyon kişinin yaşadığı şehirle ilgili planlı kesinti listesi paylaşıldı. 17 Mayıs Çarşamba günü o ilçelerde kısa süreli bir kesinti yaşanacak.
GAZİOSMANPAŞA
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALADAĞ, ARŞ, CUMHURİYET, EYÜP, GÜLOVA, HACEGAN, MADALYON, ORDU, REYHAN, YUVALI, ÇINARCIK sk / SARIGÖL mah AÇIKEL, YAKAMOZ, ÇINARCIK, ÇİMENTEPE, ÇİÇEKLİTEPE sk bölgelerinde 17/05/2023 04:00:00 - 17/05/2023 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah 5. BAĞLAR, BAĞLAR, SELVİLİ, TEPE, YEŞİLTEPE sk bölgelerinde 17/05/2023 09:30:00 - 17/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1110. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 156., 157., 158., 159., 160., 160/1., 161., 162., 163., 164., 166., 167., 168., 203., 42., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk / İSMETPAŞA mah 122., 123., 123/1., 124., 125., 125/1., 126., 127., 128., 152., 153., 154., 155., GAZİ MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 17/05/2023 10:00:00 - 17/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk / İSLAMBEY mah 3.GÜLİSTAN, BÜLBÜL YUVASI, EVLİCE BABA TEKKE, FULYA, GÖZTEPE, YAHYA GALİPBEY, ÖRNEK, ÖĞRENCİLER , ÜSKÜP, ŞAKAYIK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 11. DEVRİYE, BAHARLI YOL, GÖZTEPE, GÖÇMENLER, KARLI, KARLITEPE, KILIÇ, MEKTEP, ORDU, SAYAYOLU, SUNGUR, YAHYA GALİPBEY, ÇELEBİLER, ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER, ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU, İHSAN ÇIKMAZI, ŞEHİT ÖNDER ATEŞ sk / YENİDOĞAN mah BAHARLI YOL, GÖÇMENLER, NAKKAŞ, ORDU, ÇELEBİLER, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 17/05/2023 00:01:00 - 17/05/2023 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.