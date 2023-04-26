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Haberler Trend İstanbullular dikkat! O saatte başlıyor! Valilik'ten uyarı! 26,27,28,29 Nisan HAVA DURUMU! Okullar tatil olur mu?

İstanbullular dikkat! O saatte başlıyor! Valilik'ten uyarı! 26,27,28,29 Nisan HAVA DURUMU! Okullar tatil olur mu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" ifadeleri yer aldı. İstanbullular için gelen uyarı sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, yağışlar ne zaman bitecek? İstanbul'da yağış ne zaman başlayacak? İşte 26, 27, 28, 29 hava durumu...

takvim.com.tr
26.04.2023 17:36 - Son Güncelleme: 26.04.2023 17:37
İstanbullular dikkat! O saatte başlıyor! Valilik’ten uyarı! 26,27,28,29 Nisan HAVA DURUMU! Okullar tatil olur mu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

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İstanbullular dikkat! O saatte başlıyor! Valilik’ten uyarı! 26,27,28,29 Nisan HAVA DURUMU! Okullar tatil olur mu?

İSTANBUL VALİSİ SAAT VERDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" ifadeleri yer aldı.

İstanbullular dikkat! O saatte başlıyor! Valilik’ten uyarı! 26,27,28,29 Nisan HAVA DURUMU! Okullar tatil olur mu?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel Dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbullular dikkat! O saatte başlıyor! Valilik’ten uyarı! 26,27,28,29 Nisan HAVA DURUMU! Okullar tatil olur mu?

OKULLAR TATİL OLUR MU?

Valilik tarafından gelen uyarı sonrası okul tatiliyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel gelişmelere haberimizden erişebilirsiniz.

İstanbullular dikkat! O saatte başlıyor! Valilik’ten uyarı! 26,27,28,29 Nisan HAVA DURUMU! Okullar tatil olur mu?

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Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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