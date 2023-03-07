İSTANBUL’DA ZEMİNDE SIVILAŞMA OLAN İLÇELER! Japon uzman Moriwaki duyurdu: Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane... Marmara depremi için riskli bölgeler!

"PLANLARIMIZI TAMAMLADIK"

Bakan Murat Kurum "İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölüm var. Bunlardan acilen dönüşmesi gereken 300 bininin dönüşmesi için şu an İstanbul'da sadece bakanlığımızın devam ettirdiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. O riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz rezerv alanları var.