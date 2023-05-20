İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Bu sabah başladı! Bu ilçelerde saat 07.00-10.00 saatleri arasında...

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İstanbul Valiliği, sınavlara katılacak adaylar için önemli bir duyuru yayımladı. 20 Mayıs Cumartesi ve 21 Mayıs Pazar günleri, İstanbul'un belirli ilçelerinde bulunan nüfus müdürlükleri sınavlara girecek adaylar için açık olacak.
20.05.2023 09:22 - Son Güncelleme: 20.05.2023 09:22
Türkiye'de yapılan sınavlar nedeniyle nüfus müdürlükleri açık tutuluyor. Bu kapsamda İstanbul Valiliği internet sitesi üzerinden duyuruda bulundu. Yapılan duyuruda, bu Cumartesi ve Pazar günleri açık tutulacak nüfus müdürlüklerine yer verildi.
Konu ile ilgili açıklamada şöyle denildi:
ÖSYM Başkanlığı tarafından, 2023 ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2023/3) 20 Mayıs 2023 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) ise 21 Mayıs 2023 tarihinde yapılacaktır.