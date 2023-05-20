İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Bu sabah başladı! Bu ilçelerde saat 07.00-10.00 saatleri arasında...

Sınava katılacak adaylardan, Nüfus Cüzdanı veya T.C Kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenlere "Sınav Giriş Belgesi" ile 2 (iki) adet fotoğrafını yanında getirmeleri halinde yeni T.C Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" verilecektir.