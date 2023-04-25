İstanbul'a 'ORAJ' soğukları geliyor! Uzmanlar 'hazırlı olun' diyerek uyardı! Oraj bulutu nedir, nasıl oluşur? MGM 26-27-28 Nisan 2023 hava durumu!
Oraj soğukları hakkında aramalar hız kazandı. Meteoroloji ve AKOM'un İstanbul için yaptığı oraj uyarısının ardından araştırmalar başladı. Bu kapsamda vatandaşlar gök gürültülü fırtınaların yaşanmasına verilen isim olan orajın nasıl oluştuğunu merak edip araştırıyor. Peki, Oraj bulutu nedir, nasıl oluşur? İşte konu hakkında merak edilenler!
Meteoroloji hava durumu açıklamaları hakkında aramalar hız kazandı. Yapılan son açıklamada oraj soğuklarının İstanbul'u 2 gün etkileyeceği bildirildi. Peki, Oraj nedir, nasıl oluşur? İşte merak edilenler...
Meteoroloji'nin son verilerine göre bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Ancak alınan son bilgilere göre İstanbul'da hava bir anda değişecek, megakenti 'oraj' vuracak. İki gün boyunca sürecek.
YURT GENELİ YAĞMURLU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz (Düzce hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çanakkale ve Afyonkarahisar çevreleri ile Edirne'nin güneyi, Isparta'nın kuzey kesimleri ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.