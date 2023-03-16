İstanbul ve Hatay için yeni uyarı! A, B, C, D modeli deprem senaryoları çıktı! ''Fay komple kırılacak'' 39 ilçe tek tek açıklandı! Bolu depremi sonrası...

Yeni deprem uyarıları peş peşe geldi. 2 uzman isim hem İstanbulluları hem de Hataylıları uyardı. Kahramanmaraş'taki deprem sonrası gözler yeni oluşabilecek depremlere çevrildi. Bu noktada sıklıkla deprem olabilir mi, ne zaman soruları sorgulanmaya başlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ökmen Sümer ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş da Hatay ve İstanbul'da deprem olabileceğini vurguladı. İşte detaylar...