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Haberler Trend İstanbul depremi içi Salı gününü işaret etti! 14 Mayıs'ta deprem mi olacak? Cübbeli Ahmet Hoca'dan uyarı! 14'ünü 15'ine bağlayan gece...

İstanbul depremi içi Salı gününü işaret etti! 14 Mayıs'ta deprem mi olacak? Cübbeli Ahmet Hoca'dan uyarı! 14'ünü 15'ine bağlayan gece...

14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan gece ne olacak, 14 Mart 2023 deprem mi olacak? Sorularının yanıtı Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün ifadeleri sonrası araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler büyük bir felaketle sonuçlandı.

takvim.com.tr
11.03.2023 09:44 - Son Güncelleme: 11.03.2023 09:44
İstanbul depremi içi Salı gününü işaret etti! 14 Mayıs’ta deprem mi olacak? Cübbeli Ahmet Hoca’dan uyarı! 14’ünü 15’ine bağlayan gece...

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 14 -15 Mart tarihlerinde büyük bir felaket olacağını açıklayınca vatandaşlar ortaya deprem ile ilgili komplo teorileri ileri sürmeye başladı. Bu nedenle en sık artılanlar arasında 14 Mayıs'ta deprem mi olacak sorusu yer alıyor.

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İstanbul depremi içi Salı gününü işaret etti! 14 Mayıs’ta deprem mi olacak? Cübbeli Ahmet Hoca’dan uyarı! 14’ünü 15’ine bağlayan gece...

Deprem sonrası yaralar sarılırken gözler İstanbul'daki olası deprem yorumlarına çevrildi. Depremle ilgili kamuoyunu uyarırken bir tarih de Cübbeli Ahmet Hoca'dan geldi. Cübbeli Ahmet Hoca, 13 Mart'ı 14 Mart'a bağlayan geceye yönelik Rumi takvime bakarak tarihler çıkardığını söyledi.

İstanbul depremi içi Salı gününü işaret etti! 14 Mayıs’ta deprem mi olacak? Cübbeli Ahmet Hoca’dan uyarı! 14’ünü 15’ine bağlayan gece...

Ahmet Ünlü, senede iki Çarşamba'yı riskli gördüklerini açıkladı. Jeolojiyle ilgili uzmanlığı olmadan deprem yorum yapması tepkilere neden oldu.

İstanbul depremi içi Salı gününü işaret etti! 14 Mayıs’ta deprem mi olacak? Cübbeli Ahmet Hoca’dan uyarı! 14’ünü 15’ine bağlayan gece...

14 MART'I 15 MART'A BAĞLAYAN GECE NE OLACAK?

14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan geceye yönelik bilimsel bir açıklama gelmedi.

İstanbul depremi içi Salı gününü işaret etti! 14 Mayıs’ta deprem mi olacak? Cübbeli Ahmet Hoca’dan uyarı! 14’ünü 15’ine bağlayan gece...

14 MART 2023 DEPREM Mİ OLACAK?

Yapay zeka algoritmaları kullanarak depremi önceden tespit etmemizi sağlayacak kodları bulmaya çalışan farklı çalışmalar son birkaç yıldır yapılıyor. Günümüzde sadece olmuş bitmiş ve ölçümlenmiş olan mikro sarsıntıların verileri süper bilgisayarlara işlenebiliyor. Henüz sahada anlık olarak bu verilerin işlenmesi ve gerçek zamanlı öngörüler oluşturulması mümkün değil.

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