İstanbul, Antalya, Balıkesir, Bursa, Ankara, Aydın, Kocaeli, İzmir iş arayanlara müjde! SON TARİH 6 MART! 14.340 TL maaşla AFAD personel alımı!

SON TARİH 6 MART!

İlgili ilan için başvurular Şubat ayı içerisinde başlamış olup en geç 6 Mart 2023 tarihine kadar yapılması gerekmekteydi. Bu kapsamda Henüz başvuru yapmamış olan adaylar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular bazı şartlar doğrultusunda yapılacak. İlan hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.