21 Nisan 2023 DİYANET SAAT! Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı saatleri!

Ramazan Bayramı'nda topluca cemaatle birlikte kılınan namazı kaçırmak istemeyenler internet arama motorlarına yöneldi. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak. Mübarek Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle de milyonlarca kişi bayram namazı hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı saatleri! 21 Nisan 2023 DİYANET SAAT!