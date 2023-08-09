İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya'da akşama kadar... Bugün saat 09.00'da başlıyor: A101, BİM, ŞOK duyurdu!

A101, BİM ve ŞOK, her hafta olduğu gibi Ağustos ayında da kampanyalarıyla müşterilerine avantajlı alışveriş imkanları sunmaya devam ediyor. Sabah saat 09.00'da kapılarını açan bu üç market zinciri, geniş ürün yelpazesi içerisinde yer alan çeşitli kategorilerdeki ürünleri indirimli fiyatlarla sunarak, tüketicilere ekonomik alışveriş deneyimleri yaşatıyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, ev tekstilinden elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler bulunuyor. Bu indirimler, hem günlük ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için hem de evdeki alışveriş bütçesini optimize etmek isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor.
Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden A101, BİM ve ŞOK, Ağustos ayına özel indirim kampanyalarıyla müşterilerini karşılıyor. Her hafta düzenli olarak gerçekleştirdikleri kampanyalarıyla dikkat çeken bu üç zincir market, saat 09.00'da kapılarını açarak müşterilerine geniş ürün yelpazesiyle uygun fiyatlı alışveriş imkanı sunuyor. A101, BİM ve ŞOK Ağustos ayı kampanyalarıyla birlikte birçok üründe önemli indirimler ve fırsatlar sundu. Tüketiciler, bu kampanyalar sayesinde ihtiyaçlarını ekonomik şekilde karşılayabilecekleri gibi, yayınlanan kataloglar ile hangi ürünlerde, ne kadar indirim olduğunu görebiliyor. İşte aktüel ürünler kataloğu...
BİM 8 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2023
BİM sabah saatlerinde yeni kataloğunu yayınladı. Bu hafta BİM'de nelerin indirime girdiği belli oldu. İşte başta BİM olmak üzere 3 zincir marketin güncel fiyat listesi...