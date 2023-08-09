İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya'da akşama kadar... Bugün saat 09.00'da başlıyor: A101, BİM, ŞOK duyurdu!

A101, BİM ve ŞOK, her hafta olduğu gibi Ağustos ayında da kampanyalarıyla müşterilerine avantajlı alışveriş imkanları sunmaya devam ediyor. Sabah saat 09.00'da kapılarını açan bu üç market zinciri, geniş ürün yelpazesi içerisinde yer alan çeşitli kategorilerdeki ürünleri indirimli fiyatlarla sunarak, tüketicilere ekonomik alışveriş deneyimleri yaşatıyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, ev tekstilinden elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler bulunuyor. Bu indirimler, hem günlük ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için hem de evdeki alışveriş bütçesini optimize etmek isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor.