İslam Memiş'ten altın için uyarı geldi! Tahminlere göre "Ben olsam... Depremin ardından altın alanları uyardı! Yarım, gram altın fiyatı, 24 ayar ve 1 gr altın kaç TL?
Son dakika haberi: İslam Memiş bağlamında yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altının fiyat yükselişinin ortaya geleceği belirtildi. Kısa vadede makul olmadığını bildiren isim uzun vadede ise olabildiğince avantajlı bir alım fırsatı bulunduğunu düşünüyor. ONS Altın fiyatı hakkında da tahminlerde bulundu. 1850 doların yukarısına çıkarak 2000 doların üzerine odaklandığı ifade edildi. Yapılacak olan bu tahminleri yatırım yapacak olan ve uzun süredir altının gidişatı konusunda yaşanacakları uzmanlardan duymak isteyen kişiler için açıklamış oldu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bağlamında ortaya konan açıklamalarda seçim döneminin hala çok kritik olabileceğinden bahsedilirken yaşanan depremin ardından da piyasalarda değişiklik görüldüğü üzerinde duruldu. Özellikle de yaşanan büyük depremin ardından altına olan talebin artmaya başladığı öğrenilirken 2023 senesinde yapılacak olan genel seçimde altının etkilenebileceğini açıkladı. Özellikle de Haziran ayını işaret eden İslam Memiş, gram altının zirve yapacağı tarih olarak 2023 Haziran ayını gösterdi. O tarihte gram altının 1550 TL olabileceğinden bahsetti.
İslam Memiş altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendirmek isteyen yatırımcıları uyardı. Altın fiyatları düşüşüşe geçerken İslam Memiş ''son fırsa'' diyerek yatırımcılara kritik değerlendirmelerde bulundu. Memiş altında kısa vakitli alım fırsatının geleceğini evvelki açıklamalarında dile getirmişti. Altın ve Para Piyasası Uzmanı Memiş, şubat ayına işaret ederek, yatırımcılar için öngörülerini peş peşe açıkladı.
İslam Memiş Altın Yorumları! Altın almak isteyenler için fırsat! Altın gurusu uyardı!
Memiş: "Kısa vadeli bu geri çekilmelerin bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum" diyen eksper isim, "Genellikle altın borcu olan düğün yapacak olan altın yatırımı yapacak olan kişilerin de Şubat ayı içinde en azından Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm bu geri çekilmelerde bir alım fırsatı verebilir.
1185 liraya kadar artan gram altın fiyatlarında aşağı yönlü seyrin devam ettiği ifade edildi. Konu hakkında geçen haftalarda ABD'de iş gücü istatistiklerinin beklentilerden daha iyi bir performans göstermesinin sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceği beklentisinin hakim bulunduğu bildirildi.