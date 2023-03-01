İslam Memiş gram altının 1.550 TL olacağı tarihi açıkladı! Altın alanlar, satanlar dumur oldu! Kapalıçarşı canlı altın fiyatları, 1 gram altın kaç TL?

İslam Memiş, "Gram altın ucuz değil, bedava" değerlendirmesini yaptı. Altını olanların ya da altın almak isteyenlerin en çok takip ettiği isimler arasında yer alan İslam Memiş, gram altın ile ilgili yine çok önemli açıklamalar yaptı. Gram altının ons altın ile olan ilişkisi dikkate alındığında, altın fiyatlarının düşmesi ile gram altının da aynı yönde gitmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Bu nedenle, geçtiğimiz hafta altının düşmesi sonucu gram altın da geriledi.