İslam Memiş gram altının 1.550 TL olacağı tarihi açıkladı! Altın alanlar, satanlar dumur oldu! Kapalıçarşı canlı altın fiyatları, 1 gram altın kaç TL?
Kapalıçarşı canlı altın fiyatları, 1 gram altın kaç TL? İslam Memiş'e göre, gram altın serbest piyasalarda bin 128 lira seviyesinden geçen haftayı tamamladı. İslam Memiş'in açıklamalarına göre, gram altın şu anda ucuz değil, bedava. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, kimin için bedava olduğudur. İslam Memiş, yıllık bazda bin 450 lira seviyesi kırıldığında, gram altın için bedava dediğini belirtti. Yani, yıllık pozisyon alabilen, hayal kurmayanlar için gram altın fırsat sunuyor.
İslam Memiş, "Gram altın ucuz değil, bedava" değerlendirmesini yaptı. Altını olanların ya da altın almak isteyenlerin en çok takip ettiği isimler arasında yer alan İslam Memiş, gram altın ile ilgili yine çok önemli açıklamalar yaptı. Gram altının ons altın ile olan ilişkisi dikkate alındığında, altın fiyatlarının düşmesi ile gram altının da aynı yönde gitmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Bu nedenle, geçtiğimiz hafta altının düşmesi sonucu gram altın da geriledi.
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve piyasadaki değişimler, yatırımcılar için sık sık gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta, ons fiyatındaki gerileme nedeniyle gram altın fiyatlarında bir düşüş yaşandı ve ekranlarda 1.100 lira seviyesi görüldü. Konuyla ilgili olarak, Altının Efendisi olarak tanınan İslam Memiş de açıklamalarda bulundu.
İslam Memiş, serbest piyasalarda geçtiğimiz haftayı bin 128 lira seviyesinden tamamlayan gram altının, ucuz değil bedava olduğunu belirtti. Ancak yıllık pozisyon alabilen ve hayal kurmayan yatırımcılar için, altın fiyatlarındaki düşüşün fırsat olabileceği görüşünde.