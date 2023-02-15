İslam Memiş depremin ardından altın alanları uyardı! Dikkat çeken altın kararı...Bu rakamı gören yandım anam der! Reşat ve 1-5-10-20 gram altın kaç TL?

Altın alanların ve yatırım yapanların oldukça yakından takip ettiği isim olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş çarpıcı açıklamalar yaptı. Gram altın için yeni tahminde bulunan Memiş altın yatırımcılarına yeni bir fırsat sunuyor. Altın yatırımcıları tarafından merak edilen konulardan biri de altın fiyatlarının ne zamana kadar yükselişe devam edeceği. Yükselişin devam edip etmeyeceği ile ilgili araştırmalar yapan vatandaşlar altınlarını ne zaman bozdurmaları gerektiği hakkında bilgi almak için altın ve para piyasaları uzmanlarından gelen açıklamaları yakından takip ediyor.