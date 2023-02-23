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İslam Memiş altını çizerek uyardı! Buna yatırım yapan servet sahibi olur! Ne altın ne dolar ne mevduat!

İslam Memiş 2023 senesinde yatırımcıların en kazançlı çıkacakları yatırım aracını belirtti. Memiş gümüşe yatırım yapanların kazançlı çıkacaklarını konuştu. Yatırımcılar gümüş fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Vatandaşlar gümüş bugün ne kadar? Bugün gümüş fiyatları kaç lira? Gümüş alış satış fiyatı ne kadar? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

takvim.com.tr
23.02.2023 10:31 - Son Güncelleme: 23.02.2023 10:31
İslam Memiş altını çizerek uyardı! Buna yatırım yapan servet sahibi olur! Ne altın ne dolar ne mevduat!

Buna yatırım yapan servet sahibi olur! İslam Memiş, yatırımcılara üstünde durarak mühim açıklama yaptı. Buna yatırım yapan kazançlı çıkacak. Ne altın ne dolar. Finans analisti İslam Memiş, gram altın, ons altın, gram gümüş ve ons gümüş özelinde beklentilerini paylaştı. Gümüş onsunda geri çekilmenin mümkün olacağını ifade etmiştim. Altın gümüş rasyosu 82 seviyesine kadar yükseldi. Altın ve gümüş almak isteyene fırsat uyarım vardı. Dolarla gümüşün onsu için fırsat bekleyenler, buyur gümüş bedeva dedim. Şu anda altın gümüş rasyosu 80-82 dolar aralığında gelip gitti.

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İslam Memiş altını çizerek uyardı! Buna yatırım yapan servet sahibi olur! Ne altın ne dolar ne mevduat!

Memiş; ''Altın ve gümüş alabilmek isteyenler özelinde fırsat ikazm vardı. Dolar kuru gümüşün onsu amacıyla fırsat bekleyenler, buyur gümüş bedeva dedim.

İslam Memiş altını çizerek uyardı! Buna yatırım yapan servet sahibi olur! Ne altın ne dolar ne mevduat!

Henüz altın gümüş rasyosu 80-82 dolar aralığında gelip gitti. Bu hafta rasyonun artmasından ötürü, sanal fonlarda gümüş girişinde rekorlar kırıldı.

İslam Memiş altını çizerek uyardı! Buna yatırım yapan servet sahibi olur! Ne altın ne dolar ne mevduat!

Gümüşün düşmesi ile birlikte gümüş fonlarına müthiş bir giriş oldu. Gümüş fonlarına girişin hızlanması bir haftalık süreçte gümüş ons fiyatında 25 ila 26 dolar seviyelerini görebiliriz. Agresif girişler yaşanabilir. Elinde dolar ve altın bulunduranlar gümüşü ihmal etmemeli.'' dedi.

İslam Memiş altını çizerek uyardı! Buna yatırım yapan servet sahibi olur! Ne altın ne dolar ne mevduat!

Gümüşün oldukça ucuz bir fiyatlamadan geçtiğini söyleyen Memiş, bir haftalık süreçte hızlı atak yaparsa şaşırmayın diyerek sözlerine şu şekilde devam etti: ''Gümüşün bu kadar geride, düşük kalması, fiyatlamalar diyor ki, 'beni al'.

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