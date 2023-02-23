İslam Memiş altını çizerek uyardı! Buna yatırım yapan servet sahibi olur! Ne altın ne dolar ne mevduat!

Buna yatırım yapan servet sahibi olur! İslam Memiş, yatırımcılara üstünde durarak mühim açıklama yaptı. Buna yatırım yapan kazançlı çıkacak. Ne altın ne dolar. Finans analisti İslam Memiş, gram altın, ons altın, gram gümüş ve ons gümüş özelinde beklentilerini paylaştı. Gümüş onsunda geri çekilmenin mümkün olacağını ifade etmiştim. Altın gümüş rasyosu 82 seviyesine kadar yükseldi. Altın ve gümüş almak isteyene fırsat uyarım vardı. Dolarla gümüşün onsu için fırsat bekleyenler, buyur gümüş bedeva dedim. Şu anda altın gümüş rasyosu 80-82 dolar aralığında gelip gitti.