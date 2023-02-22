İslam Memiş ’Altında son çekilme’ dedi uyardı! 1.580 TL olacaktı! Altın YERE KAPAKLANDI! 23 Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım, tam, ONS altın fiyatları!

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Birçok yatırımcı güncel canlı altın fiyatları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Dünyanın beklediği haber geldi. ABD Merkez Bankası, 31 Ocak-1 Şubat tarihli faiz toplantısına ilişkin toplantı tutanaklarını yayınladı. Tutanaklarda katılımcıların bir kısmının faizin 50 baz puan artışını desteklediği ortaya çıktı. İslam Memiş ise altın, petrol ve bankalara dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte 23 Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım,tam altın fiyatları ve altın yorumu...