İslam Memiş 'Altında son çekilme' dedi uyardı! 1.580 TL olacaktı! Altın YERE KAPAKLANDI! 23 Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım, tam, ONS altın fiyatları!
Altın fiyatları bugün itibariyle en sık aratılanlar arasında yer aldı. İslam Memiş altın yorumu birçok yatırımcı tarafından merak ediliyor. Altında yükseliş beklenirken giderek aşağı yönlü hareket etmesi endişeleri arttırdı. Peki, altın artacak mı? Şuan altın alınır mı? İşte detaylar.
22.02.2023 23:23 - Son Güncelleme: 23.02.2023 08:47
Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Birçok yatırımcı güncel canlı altın fiyatları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Dünyanın beklediği haber geldi. ABD Merkez Bankası, 31 Ocak-1 Şubat tarihli faiz toplantısına ilişkin toplantı tutanaklarını yayınladı. Tutanaklarda katılımcıların bir kısmının faizin 50 baz puan artışını desteklediği ortaya çıktı. İslam Memiş ise altın, petrol ve bankalara dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte 23 Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım,tam altın fiyatları ve altın yorumu...