İslam Memiş altın için net tarih verdi! Deprem sonrası bu tavsiyeye kulak asmayan bin pişman olur! İşte 14-18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı

Altın fiyatlarındaki herhangi bir değişiklik, yatırımcılar için önemli bir haberdir. Faiz indirim kararı sonrasında, altın fiyatlarının ne yönde hareket edeceği konusunda İslam Memiş'ten önemli tahminler geldi. İslam Memiş'e göre, faiz indirimi sonrasında altın fiyatlarında bir yükseliş beklenebilir. Ancak, bu artışın ne kadar süreceği ve ne kadar yüksek olacağı konusunda net bir tahminde bulunmak şu anda mümkün değildir. Türkiye'deki altın fiyatlarına yönelik bu gelişmelerin yanı sıra, dünya genelindeki siyasi ve ekonomik gelişmeler de altın fiyatlarını etkileyebilir. Özellikle, ABD dolarındaki hareketlilik, altın fiyatlarını doğrudan etkileyebilir.