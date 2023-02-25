İslam Memiş altın için net tarih verdi! Deprem sonrası bu tavsiyeye kulak asmayan bin pişman olur! İşte 14-18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı
Son dönemde Türkiye'deki altın fiyatları oldukça dalgalı bir seyir izlemekte. Bu durum, yatırımcıların ve tüketicilerin gelecekteki fiyat hareketlerini öngörebilmek için birçok analiz yapmalarına neden olmaktadır. Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı sonrasında, altın fiyatları kısmi bir düşüş yaşamıştır ve yatırımcılara kritik uyarılarda bulunulmuştur. Bu anlamda Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, faiz indirim kararının para piyasalarını nasıl etkileyeceği hakkında önemli tahminler verdi.
Altın fiyatlarındaki herhangi bir değişiklik, yatırımcılar için önemli bir haberdir. Faiz indirim kararı sonrasında, altın fiyatlarının ne yönde hareket edeceği konusunda İslam Memiş'ten önemli tahminler geldi. İslam Memiş'e göre, faiz indirimi sonrasında altın fiyatlarında bir yükseliş beklenebilir. Ancak, bu artışın ne kadar süreceği ve ne kadar yüksek olacağı konusunda net bir tahminde bulunmak şu anda mümkün değildir. Türkiye'deki altın fiyatlarına yönelik bu gelişmelerin yanı sıra, dünya genelindeki siyasi ve ekonomik gelişmeler de altın fiyatlarını etkileyebilir. Özellikle, ABD dolarındaki hareketlilik, altın fiyatlarını doğrudan etkileyebilir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faiz kararını önceki gün açıkladı. TCMB, politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8,50 seviyesine çekti.