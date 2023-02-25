Vav TV İzle
Haberler Trend İslam Memiş altın için net tarih verdi! Deprem sonrası bu tavsiyeye kulak asmayan bin pişman olur! İşte 14-18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı

İslam Memiş altın için net tarih verdi! Deprem sonrası bu tavsiyeye kulak asmayan bin pişman olur! İşte 14-18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı

Son dönemde Türkiye'deki altın fiyatları oldukça dalgalı bir seyir izlemekte. Bu durum, yatırımcıların ve tüketicilerin gelecekteki fiyat hareketlerini öngörebilmek için birçok analiz yapmalarına neden olmaktadır. Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı sonrasında, altın fiyatları kısmi bir düşüş yaşamıştır ve yatırımcılara kritik uyarılarda bulunulmuştur. Bu anlamda Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, faiz indirim kararının para piyasalarını nasıl etkileyeceği hakkında önemli tahminler verdi.

takvim.com.tr
25.02.2023 16:16 - Son Güncelleme: 27.02.2023 11:31
İslam Memiş altın için net tarih verdi! Deprem sonrası bu tavsiyeye kulak asmayan bin pişman olur! İşte 14-18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı

Altın fiyatlarındaki herhangi bir değişiklik, yatırımcılar için önemli bir haberdir. Faiz indirim kararı sonrasında, altın fiyatlarının ne yönde hareket edeceği konusunda İslam Memiş'ten önemli tahminler geldi. İslam Memiş'e göre, faiz indirimi sonrasında altın fiyatlarında bir yükseliş beklenebilir. Ancak, bu artışın ne kadar süreceği ve ne kadar yüksek olacağı konusunda net bir tahminde bulunmak şu anda mümkün değildir. Türkiye'deki altın fiyatlarına yönelik bu gelişmelerin yanı sıra, dünya genelindeki siyasi ve ekonomik gelişmeler de altın fiyatlarını etkileyebilir. Özellikle, ABD dolarındaki hareketlilik, altın fiyatlarını doğrudan etkileyebilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İslam Memiş altın için net tarih verdi! Deprem sonrası bu tavsiyeye kulak asmayan bin pişman olur! İşte 14-18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı

"Önümüzdeki Bir İki Ay"

Memiş, mayıs ayında ön görülen seçime kadar altın ve dövizde herhangi bir hareketlenme olmayacağını ancak Haziran itibariyle özellikle Euro'da bir yükseliş olacağını belirterek, altın almak için en doğru zamanın önümüzdeki bir iki ay olduğunun altını çizdi.

İslam Memiş altın için net tarih verdi! Deprem sonrası bu tavsiyeye kulak asmayan bin pişman olur! İşte 14-18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı

İslam Memiş TV 100'deki köşesinde altın, dolar ve euroyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Doları olanların dip seviyelerinden orta ve uzun vade için yine fırsat yakaladığını gördük" diyen Memiş'in köşe yazısından bir bölüm şöyle:

İslam Memiş altın için net tarih verdi! Deprem sonrası bu tavsiyeye kulak asmayan bin pişman olur! İşte 14-18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faiz kararını önceki gün açıkladı. TCMB, politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8,50 seviyesine çekti.

İslam Memiş altın için net tarih verdi! Deprem sonrası bu tavsiyeye kulak asmayan bin pişman olur! İşte 14-18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı

Piyasaların genel beklentisi 100 baz puan faiz indirimi yapabileceği yönündeydi. Piyasalar TCMB'nin kararına tepki vermedi. Serbest piyasalar zaten kendi fiyatlamasında bağımsız yolculuğunu sürdürüyor. Yani, ekran ile serbest piyasalar arasında fiyat uçurumu var.

SON DAKİKA