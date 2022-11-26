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İŞKUR'a 30 gün içerisinde başvuranlara 5137 TL maaş ödemesi yatırılacak! Aylık olarak alabilirsiniz!

İŞKUR, belirli gerekçelerle işine son verdiği ya da haklı halde işten çıkmak mecburiyetinde kalanlara işsizlik maaşı ödüyor. İşten çıkarılmadan önceki 600 gün süresince işsizlik primi ödemiş olanlar bundan sonra iş arama sürelerinde maaş alabiliyorlar. Eğer 600 gün çalışmaları var ise 180 gün, 900 gün hizmetleri var ise 240 gün, şayet 1080 gün sigortalı çalışmışlar ise 300 gün maaş ödenmektedir.

takvim.com.tr
26.11.2022 10:24 - Son Güncelleme: 26.11.2022 10:25
İŞKUR’a 30 gün içerisinde başvuranlara 5137 TL maaş ödemesi yatırılacak! Aylık olarak alabilirsiniz!

Belirli gerekçelerle işinden ayrılmak mecburiyetinde kalan ya da kovulan vatandaşlar İŞKUR'a müracaat yapılması durumunda 5137 TL para ödemesi almaya hak kazanıyor. İşte detaylar...

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İŞKUR’a 30 gün içerisinde başvuranlara 5137 TL maaş ödemesi yatırılacak! Aylık olarak alabilirsiniz!

İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

Günlük olarak işsizlik yardımı hesaplanacak olursa, ortalama brüt kazançlarının yüzde kırk oranındadır. Vergi ve kesintisiz verilir. Nafaka dışında kimseye devredilmez.

İŞKUR’a 30 gün içerisinde başvuranlara 5137 TL maaş ödemesi yatırılacak! Aylık olarak alabilirsiniz!

Fakat bu maaş asgari ücretin en çok yüzde sekseni kadar olabilir. Maaşın yanı sıra Genel Sağlık Sigortası Primleri de yatırılmakta ve sıhhat hizmeti alabilmektedirler.

İŞKUR’a 30 gün içerisinde başvuranlara 5137 TL maaş ödemesi yatırılacak! Aylık olarak alabilirsiniz!

Meslek edindirme kursu alma hakları da bulunmaktadır. 5137 TL karşılığı maaş, meslek edinme talihi ve sağlık hizmeti alabilme şansı kesinlikle işsiz kalınan dönem bağlamında değerlendirilmeli ve müracaat yapılmalıdır.

İŞKUR’a 30 gün içerisinde başvuranlara 5137 TL maaş ödemesi yatırılacak! Aylık olarak alabilirsiniz!

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşten çıkarılma gerçekleştikten sonra ilk 30 gün içinde başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru İŞKUR'a yapılmaktadır.

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