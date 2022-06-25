İŞKUR iş ilanları İstanbul, Ankara, İzmir 2022 Vasıflı vasıfsız işçi, memur alımı başvuruları başladı! 3500 personel için maaşlar...

İŞKUR KPSS ŞARTI İSTİYOR MU?

Kurum dışı işçi alımı ilanları için adaylardan herhangi bi KPSS şartının aranmayacağı belirtildi. . Alımlar İşçi statüsünde olmak üzere farklı alanlarda gerçekleştirilecek olup KPSS Şartı olmaksızın sadece mezuniyete göre olmak ile birlikte gerçekleştirilecektir. Adaylar eğitim seviyesi ve iş tecrübesine göre başvuruda bulunabilecekler.