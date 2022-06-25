İŞKUR iş ilanları İstanbul, Ankara, İzmir 2022 Vasıflı vasıfsız işçi, memur alımı başvuruları başladı! 3500 personel için maaşlar...
İŞKUR personel alımı vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İŞKUR 2022 iş ilanları neler soruları eyr aldı. Peki, İŞKUR personel alımı ne zaman? İŞKUR 2022 memur alımı ne zaman? İşte merak edilenler...
İŞKUR KPSS ŞARTI İSTİYOR MU?
Kurum dışı işçi alımı ilanları için adaylardan herhangi bi KPSS şartının aranmayacağı belirtildi. . Alımlar İşçi statüsünde olmak üzere farklı alanlarda gerçekleştirilecek olup KPSS Şartı olmaksızın sadece mezuniyete göre olmak ile birlikte gerçekleştirilecektir. Adaylar eğitim seviyesi ve iş tecrübesine göre başvuruda bulunabilecekler.
İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İŞKUR işçi alımı başvuru şartları arasında ilk olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Belirtilen meslekteki özel nitelikleri sağlıyor olmak" gibi şartlar aranacaktır.
İŞKUR tarafından alım yapılacak şehirler şu şekilde;
Aydın,
İstanbul,
İzmir,
Eskişehir,
Çankırı,
Zonguldak,
Hatay,
Burdur,
Bursa,
Ordu,
Samsun,
Afyonkarahisar,
Manisa,
Balıkesir,
Antalya,
Sinop,
Bolu,
Konya,
Kahramanmaraş,
Muğla,
Kırklareli,
Tekirdağ,
Gaziantep,
Çorum,
Çanakkale,
Mersin,
Tunceli,
Karabük,
Kayseri,
Denizli,
Karaman,
Sakarya,
Kocaeli,
Ankara,
Kütahya,
Adana,
illerinden alımlar yapılacaktır.