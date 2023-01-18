İŞKUR hastanelere 18-31 Ocak en az ilkokul mezunu personel alım ilanları! Hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi, beden işçisi, garson alımı başvuru şartları nedir?
İŞKUR tarafından hayata geçirilen resmi web sitesiyle birlikte açık iş ilanlarını görme ve bu ilanlara başvurmanın yanısıra, iş arayanlara İŞKUR'a kayıt olma, işinden ayrılanlara işsizlik sigortasına başvurma, mesleki eğitim almak isteyenlere de mesleki eğitim kurslarıyla ilgili bilgi alma imkanı verilmektedir. Bu anlamda hastanelere alım yapılacak. Peki hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi, beden işçisi, garson alımı başvuru şartları nedir?
18.01.2023 12:58 - Son Güncelleme: 18.01.2023 12:59
2023 Ocak ayıyla birlikte İŞKUR bağlamında ardı ardına ilanlar açıklanmaya başladı. İlanlarda minimum ilkokul mezunları arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Personel alımı ilanları, Türkiye İş Kurumu e şube sayfası üstünden erişime açıldı. Hastane hizmetlisi, temizlik görevlisi, beden işçisi, garson alımı için detayları haberimizde veriyoruz.