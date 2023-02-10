İŞKUR 15 yaş üzeri herkese ödüyor! 1 ay içinde çifte ödeme! İŞKUR hem meslek öğretiyor hem 4.125 TL cep harçlığı veriyor
Yeni bir iş sahibi olmak, işini değiştirmek isteyenlere ve işi olmayanlara yönelik olarak İŞKUR yeni meslek edindirme kursları bağlamında beklenilen duyuruyu yaptı. Yapılan güncelleme ile kurs müracaatları bağlamında yeni açılan kurslar ilan edilirken bir yandan da cep harçlığı olarak ödenecek rakamlar duyuruldu.
İŞKUR'un yapmış olduğu kurslara katılım her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kurslar gençlerin meslek edinmeleri için destek olurken maddi olarak da sorunlarını ortadan kaldırıyor.
Yapılan güncelleme ile birçok kentte binlerce vatandaşa yönelik yeni kurs uygulamaları açılırken değişik taleplere cevap verecek biçimde yapılacak olan müracaatlar ile müracaat sahipleri hem yeni meslek sahibi olacaklar hatta kursa devam ettikleri süre boyunca günlük yemek ve yol parası giderlerini karşılamak bağlamında İŞKUR'dan cep harçlığı alacaklar. Yani bedava meslek sahibi olurken birde üstüne para kazanacaklar!
Yapılan açıklama ile yeni bir meslek edinmek bağlamında İŞKUR doğrultusundan belirtiler kurs uygulamalarına katılan vatandaşlar kurs sonucunda tespit edilen uygulamalar istihdam garantili kursa katılmışlarsa anında işe başlarken bunun yanı sıra kursa devam ettikleri süre boyunca devletten günlük cep harçlığı alacaklar.