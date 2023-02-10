İŞKUR 15 yaş üzeri herkese ödüyor! 1 ay içinde çifte ödeme! İŞKUR hem meslek öğretiyor hem 4.125 TL cep harçlığı veriyor

Yapılan güncelleme ile birçok kentte binlerce vatandaşa yönelik yeni kurs uygulamaları açılırken değişik taleplere cevap verecek biçimde yapılacak olan müracaatlar ile müracaat sahipleri hem yeni meslek sahibi olacaklar hatta kursa devam ettikleri süre boyunca günlük yemek ve yol parası giderlerini karşılamak bağlamında İŞKUR'dan cep harçlığı alacaklar. Yani bedava meslek sahibi olurken birde üstüne para kazanacaklar!