IQ’su Einstein ve Hawking’ten yüksek çıktı! Dünya şaşkına döndü! Hayali ise adeta dumur etti!

Ahara'nın annesi Nayeli Sánchez, "Öğretmenler Ahara ile empati kuramıyorlardı, ödevlerini tamamlamasını bekliyorlardı. Bu durum Ahara'nın kendisini dışlamasına, sınıf arkadaşlarıyla oynamaktan kaçınmasına ve kendini tuhaf hissetmesine yol açtı. Bir süre okula devam etti, ancak daha sonra gitmeyi reddetti. Uyuyor, bir şeyler yapmak istemiyor, çok depresifti. İnsanlar onunla empati kuramıyor, alay ediyorlardı," şeklinde konuştu.