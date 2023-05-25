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IQ'su Einstein ve Hawking'ten yüksek çıktı! Dünya şaşkına döndü! Hayali ise adeta dumur etti!

11 yaşındaki Ahara Pérez Sánchez, IQ seviyesiyle Albert Einstein ve Stephen Hawking gibi dahi bilim insanlarını geride bırakarak büyük bir hayranlık uyandırmıştır. Şu an mühendislik alanında yüksek lisans yapmakta olan Ahara, Mexico City'de yaşamaktadır. Otizm teşhisi konulan Ahara, sadece 3 yaşındayken bu tespit yapılmıştır. Yapılan IQ testine göre Ahara, 162 puan alarak tarihte yaşamış en zeki iki kişiden daha üstün olduğu kabul edilmektedir.

25.05.2023 15:37 - Son Güncelleme: 25.05.2023 15:37
IQ’su Einstein ve Hawking’ten yüksek çıktı! Dünya şaşkına döndü! Hayali ise adeta dumur etti!

Ahara'nın otizm teşhisi, konuşma ve masa sandalyesinde sürekli sallanma gibi belirtiler göstermesi sonucu doktorlar tarafından ortaya çıkarılmıştır. Ahara, düşük gelirli bir mahalle olan Tláhuac'ta büyümüştür.

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IQ’su Einstein ve Hawking’ten yüksek çıktı! Dünya şaşkına döndü! Hayali ise adeta dumur etti!

Zorbalığa Uğrayan Ahara, Üç Kez Okul Değiştirmek Zorunda Kaldı

Otizm hastalığı nedeniyle Ahara, sıklıkla zorbalığa maruz kalmıştır. Bu sebeple üç farklı okula transfer olmak zorunda kalan Ahara, kendisini diğer insanlardan soyutlamıştır.

IQ’su Einstein ve Hawking’ten yüksek çıktı! Dünya şaşkına döndü! Hayali ise adeta dumur etti!

Ahara'nın annesi Nayeli Sánchez, "Öğretmenler Ahara ile empati kuramıyorlardı, ödevlerini tamamlamasını bekliyorlardı. Bu durum Ahara'nın kendisini dışlamasına, sınıf arkadaşlarıyla oynamaktan kaçınmasına ve kendini tuhaf hissetmesine yol açtı. Bir süre okula devam etti, ancak daha sonra gitmeyi reddetti. Uyuyor, bir şeyler yapmak istemiyor, çok depresifti. İnsanlar onunla empati kuramıyor, alay ediyorlardı," şeklinde konuştu.

IQ’su Einstein ve Hawking’ten yüksek çıktı! Dünya şaşkına döndü! Hayali ise adeta dumur etti!

Bu noktada Ahara, zaten cebir ve periyodik tabloyu ezberlemişti. Ahara'nın annesi, kızının zorbalıkla başa çıkabilmesi için onu terapiye gönderdi. Burada, yüksek IQ'lu çocukların olduğu bir okula yönlendirilmesi önerildi.

IQ’su Einstein ve Hawking’ten yüksek çıktı! Dünya şaşkına döndü! Hayali ise adeta dumur etti!

Ahara, beş yaşında ilkokulu tamamladı ve bir yıl sonra ortaokulu ve liseyi bitirdi. Şu anda 11 yaşında olan Ahara, CNCI Üniversitesi'nden sistem mühendisliği lisans derecesi aldı ve şu anda Meksika Teknoloji Üniversitesi'nde matematik alanında yüksek lisans programına devam etmektedir.

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