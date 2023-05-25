IQ'su Einstein ve Hawking'ten yüksek çıktı! Dünya şaşkına döndü! Hayali ise adeta dumur etti!
11 yaşındaki Ahara Pérez Sánchez, IQ seviyesiyle Albert Einstein ve Stephen Hawking gibi dahi bilim insanlarını geride bırakarak büyük bir hayranlık uyandırmıştır. Şu an mühendislik alanında yüksek lisans yapmakta olan Ahara, Mexico City'de yaşamaktadır. Otizm teşhisi konulan Ahara, sadece 3 yaşındayken bu tespit yapılmıştır. Yapılan IQ testine göre Ahara, 162 puan alarak tarihte yaşamış en zeki iki kişiden daha üstün olduğu kabul edilmektedir.
25.05.2023 15:37 - Son Güncelleme: 25.05.2023 15:37
Ahara'nın annesi Nayeli Sánchez, "Öğretmenler Ahara ile empati kuramıyorlardı, ödevlerini tamamlamasını bekliyorlardı. Bu durum Ahara'nın kendisini dışlamasına, sınıf arkadaşlarıyla oynamaktan kaçınmasına ve kendini tuhaf hissetmesine yol açtı. Bir süre okula devam etti, ancak daha sonra gitmeyi reddetti. Uyuyor, bir şeyler yapmak istemiyor, çok depresifti. İnsanlar onunla empati kuramıyor, alay ediyorlardı," şeklinde konuştu.
Bu noktada Ahara, zaten cebir ve periyodik tabloyu ezberlemişti. Ahara'nın annesi, kızının zorbalıkla başa çıkabilmesi için onu terapiye gönderdi. Burada, yüksek IQ'lu çocukların olduğu bir okula yönlendirilmesi önerildi.