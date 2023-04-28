IQ’nuza idman yaptıracak test geldi! 14 saniyeniz başladı! Hemen bakın gizli 3 hindistan cevizini gören 50 kişiden 1’i olun!

Optik illüzyonlar zorluklarla mücadele etmeyi sevenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu tarz paylaşımlar o kadar popüler oldu ki insanlar sorulan soruları, aranan detayları hemen bulmaya çalışıyor. Son günlerde ayıların arasına gizlenmiş 3 hindistan cevizi isimli görsel dikkatleri üzerine çekiyor. Saniyeler içerisinde gizlenen 3 hindistan cevizini bulan insanların IQ seviyesinin yüksek olduğu ifade ediliyor.