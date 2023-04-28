IQ'nuza idman yaptıracak test geldi! 14 saniyeniz başladı! Hemen bakın gizli 3 hindistan cevizini gören 50 kişiden 1'i olun!
Resimdeki 3 hindistan cevizi nerede sorusu kullanıcılara yöneltildi. Sizden aşağıda yer alan görsel detaylı bir şekilde inceleyerek ayıların arasında saklanan 3 gizli hindistan cevizini bulmanız isteniyor. Peki, resimdeki 3 hindistan cevizi nerede? İşte insanları zorlayan optik illüzyon!
28.04.2023 08:52 - Son Güncelleme: 28.04.2023 08:52
Optik illüzyonlar zorluklarla mücadele etmeyi sevenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu tarz paylaşımlar o kadar popüler oldu ki insanlar sorulan soruları, aranan detayları hemen bulmaya çalışıyor. Son günlerde ayıların arasına gizlenmiş 3 hindistan cevizi isimli görsel dikkatleri üzerine çekiyor. Saniyeler içerisinde gizlenen 3 hindistan cevizini bulan insanların IQ seviyesinin yüksek olduğu ifade ediliyor.
Bu görüntü, kullanıcıları görüntüdeki gizli hayvanı veya nesneyi bulmaya zorlayan ve optik illüzyon zorlukları yaratmada usta olan Gergely Dudás tarafından hazırlandı.