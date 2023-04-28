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Haberler Trend IQ'nuza idman yaptıracak test geldi! 14 saniyeniz başladı! Hemen bakın gizli 3 hindistan cevizini gören 50 kişiden 1'i olun!

IQ'nuza idman yaptıracak test geldi! 14 saniyeniz başladı! Hemen bakın gizli 3 hindistan cevizini gören 50 kişiden 1'i olun!

Resimdeki 3 hindistan cevizi nerede sorusu kullanıcılara yöneltildi. Sizden aşağıda yer alan görsel detaylı bir şekilde inceleyerek ayıların arasında saklanan 3 gizli hindistan cevizini bulmanız isteniyor. Peki, resimdeki 3 hindistan cevizi nerede? İşte insanları zorlayan optik illüzyon!

28.04.2023 08:52 - Son Güncelleme: 28.04.2023 08:52
IQ’nuza idman yaptıracak test geldi! 14 saniyeniz başladı! Hemen bakın gizli 3 hindistan cevizini gören 50 kişiden 1’i olun!

Optik illüzyonlar zorluklarla mücadele etmeyi sevenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu tarz paylaşımlar o kadar popüler oldu ki insanlar sorulan soruları, aranan detayları hemen bulmaya çalışıyor. Son günlerde ayıların arasına gizlenmiş 3 hindistan cevizi isimli görsel dikkatleri üzerine çekiyor. Saniyeler içerisinde gizlenen 3 hindistan cevizini bulan insanların IQ seviyesinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

IQ’nuza idman yaptıracak test geldi! 14 saniyeniz başladı! Hemen bakın gizli 3 hindistan cevizini gören 50 kişiden 1’i olun!

14 SANİYE SÜRENİZ BAŞLADI

Resimdeki 3 gizli hindistan cevizini bulmanız isteniyor. Şimdi aşağıdaki resme bir göz atın.

IQ’nuza idman yaptıracak test geldi! 14 saniyeniz başladı! Hemen bakın gizli 3 hindistan cevizini gören 50 kişiden 1’i olun!

Bu görüntü, kullanıcıları görüntüdeki gizli hayvanı veya nesneyi bulmaya zorlayan ve optik illüzyon zorlukları yaratmada usta olan Gergely Dudás tarafından hazırlandı.

IQ’nuza idman yaptıracak test geldi! 14 saniyeniz başladı! Hemen bakın gizli 3 hindistan cevizini gören 50 kişiden 1’i olun!

SAKLI 3 HİNDİSTAN CEVİZİNİ GÖREN 50 KİŞİDEN 1'İ OLABİLİRSİNİZ

Bu resimde kahverengi ayılar, beyaz ayılar veya kutup ayıları gibi farklı renklerde ve tarçın renkli ayılar görebilirsiniz.

IQ’nuza idman yaptıracak test geldi! 14 saniyeniz başladı! Hemen bakın gizli 3 hindistan cevizini gören 50 kişiden 1’i olun!

Sadece olağanüstü gözlem becerilerine sahip olanlar rekor süreyi geçebilecekler. Kim bilir, belki de o kişi siz olabilirsiniz.

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