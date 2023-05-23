İphone'un sır gibi saklanan özelliği ortaya çıktı! Kod 107 uyarısı en zor zamanda sizi kurtarıyor!
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlar, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Özellikle iPhone gibi üstün özelliklere sahip cihazlar, hayatımızı kolaylaştıran birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Ancak, bu değerli cihazlarımızın çalınması veya kaybolması durumunda, endişe ve stresle karşı karşıya kalabiliriz. Neyse ki, iPhone'umuzun güvenliğini sağlamak ve ele geçiren kişileri pişman etmek için birkaç önemli ayar bulunuyor.
Günümüzün en değerli ve kişisel eşyalarından biri hiç şüphesiz ki akıllı telefonlarımızdır. Özellikle iPhone gibi yüksek teknolojiye sahip cihazlar, hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Ancak ne yazık ki, iPhone'umuzun çalınması veya kaybolması gibi olumsuz durumlarla karşılaşabilmekteyiz. Bu tür bir olayda, sadece maddi kaybımız değil, aynı zamanda kişisel verilerimizin de tehlikeye gireceği düşüncesi bizi endişelendirebilir.
Neyse ki, Apple'ın geliştirdiği iOS işletim sistemi, iPhone kullanıcılarına çalınma veya kaybolma durumunda güvenlik önlemleri alma imkanı sunmaktadır. Bu yazımızda, iPhone'unuzun çalınması veya kaybolması durumunda, ele geçiren kişileri pişman edecek önemli ayarları size anlatacağız. Bu adımları takip ederek, iPhone'unuzun güvenliğini sağlayabilir ve hırsızlara karşı tedbir alabilirsiniz.
Telefonunuzu Kilitleyin Ve Uçak Moduna Geçirin
İlk olarak, telefonumuzun güvenliğini sağlamak için yapabileceğimiz en önemli adımlardan biri, cihazımızı kilitlemek ve uçak moduna geçirmektir. Normalde şifrenizi bilmeyen biri, telefonunuzu rahatlıkla uçak moduna alabilir ve böylece telefonunuza erişiminizi engelleyebilir.
Bu nedenle, iPhone'umuzun ayarlar menüsüne girerek, "Face ID ve Parola" seçeneğine tıklamalıyız. Ardından, kilitliyken "Erişime İzin Ver" bölümünden denetim merkezini ve açık durumdaysa aksesuarları kapatmalıyız. Bu şekilde, telefonumuz kilitli olduğunda, uçak moduna alınamaz ve güvenliği artırılmış olur.
"Bul" Ve "iphone'umu Bul" Ayarlarını Aktif Hale Getirin
Bir diğer önemli adım ise, kaybolan veya çalınan iPhone'umuzu bulmamızı sağlayacak olan "Bul" ve "iPhone'umu Bul" ayarlarını aktif hale getirmektir. Ayarlardan "adımızın yazdığı" yere tıkladıktan sonra açılan menüden "Bul" ve "iPhone'umu Bul" sekmelerine giriş yapmalıyız.