RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Instagram kullanıcılarına saç baş yoldurtacak özellik! Hemen hesabınızı kontrol edin! Değişti, artık arama yaparken...

Instagram kullanıcılarına saç baş yoldurtacak özellik! Hemen hesabınızı kontrol edin! Değişti, artık arama yaparken...

İnstagram kullanıcılarına yeni haber, artık hemen açılmayacak. Milyonlarca kullanıcıya sahip popüler sosyal medya uygulaması İnstagram'dan yeni açıklama geldi. Açıklamaya göre bundan sonra kullanıcılar arama yaptıklarında reklamla karşılaşacak. Neredeyse tüm sosyal medya platformlarında artık hemen hemen her adımda kullanıcıların karşısına reklam çıkıyor. Bu reklamlardan kurtulmak için Youtube ücretli paketler hazırlamıştı. Bu kez de İnstagram harekete geçti. Instagram'dan flaş reklam kararı! İşte detaylar...

23.03.2023 16:22 - Son Güncelleme: 23.03.2023 16:29
Instagram kullanıcılarına saç baş yoldurtacak özellik! Duyan hesabını kapatacak! Değişti, artık arama yaparken...

Sosyal medyaya ilgi arttıkça uygulamalarda da özellikler artıyor. Ancak bu özellikle kimi zaman kullanıcıları mutlu etse de kimi zaman da kızdırıyor. Instagram öyle bir şey yaptı ki, kullanıcıları çıldıracak. Peki neler oluyor?

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Instagram kullanıcılarına saç baş yoldurtacak özellik! Duyan hesabını kapatacak! Değişti, artık arama yaparken...

INSTAGRAM'DA REKLAMLAR ARTACAK

Dünya'nın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, reklamları arttıracağını duyurdu.

Instagram kullanıcılarına saç baş yoldurtacak özellik! Duyan hesabını kapatacak! Değişti, artık arama yaparken...

Artık Instagram'da kullanıcılar arama yaptıklarında da reklamla karşılaşacaklar.

Instagram kullanıcılarına saç baş yoldurtacak özellik! Duyan hesabını kapatacak! Değişti, artık arama yaparken...

Meta'nın sahip olduğu sosyal medya platformu Instagram son zamanlarda getirdiği yenilikler ile gündeme geliyor. Şimdi ise sosyal medya platformu kullanıcıları üzecek bir özellik ile geldi.

Instagram kullanıcılarına saç baş yoldurtacak özellik! Duyan hesabını kapatacak! Değişti, artık arama yaparken...

Artık Instagram'da kullanıcılar arama yaptıklarında reklam görecek. Bu reklamlar kullanıcıların ilgileri ve davranışlarına uygun olarak gösterilecek. Facebook Ad Manager üzerinden reklamlar yönetilebilecek.

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