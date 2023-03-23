Instagram kullanıcılarına saç baş yoldurtacak özellik! Hemen hesabınızı kontrol edin! Değişti, artık arama yaparken...
İnstagram kullanıcılarına yeni haber, artık hemen açılmayacak. Milyonlarca kullanıcıya sahip popüler sosyal medya uygulaması İnstagram'dan yeni açıklama geldi. Açıklamaya göre bundan sonra kullanıcılar arama yaptıklarında reklamla karşılaşacak. Neredeyse tüm sosyal medya platformlarında artık hemen hemen her adımda kullanıcıların karşısına reklam çıkıyor. Bu reklamlardan kurtulmak için Youtube ücretli paketler hazırlamıştı. Bu kez de İnstagram harekete geçti. Instagram'dan flaş reklam kararı! İşte detaylar...
Sosyal medyaya ilgi arttıkça uygulamalarda da özellikler artıyor. Ancak bu özellikle kimi zaman kullanıcıları mutlu etse de kimi zaman da kızdırıyor. Instagram öyle bir şey yaptı ki, kullanıcıları çıldıracak. Peki neler oluyor?
INSTAGRAM'DA REKLAMLAR ARTACAK
Dünya'nın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, reklamları arttıracağını duyurdu.
Meta'nın sahip olduğu sosyal medya platformu Instagram son zamanlarda getirdiği yenilikler ile gündeme geliyor. Şimdi ise sosyal medya platformu kullanıcıları üzecek bir özellik ile geldi.
Artık Instagram'da kullanıcılar arama yaptıklarında reklam görecek. Bu reklamlar kullanıcıların ilgileri ve davranışlarına uygun olarak gösterilecek. Facebook Ad Manager üzerinden reklamlar yönetilebilecek.